Dax bleibt unter Druck

Deutsche Telekom – Wie tief kann das noch gehen? 24.06.2026, 12:20 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax bleibt unter Druck: Deutsche Telekom – Wie tief kann das noch gehen?
© Bild: istockphoto.com/aprott
Der deutsche Leitindex stemmt sich gegen die Ausdehnung der Konsolidierung in Richtung 24.000 Punkte. Ob das Vorhaben von Erfolg gekrönt sein wird, bleibt nach wie vor abzuwarten. Noch immer will es dem Dax nicht gelingen, mit einem beherzten Sprung über die 25.000 Punkte das Chartbild zu entspannen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Telekom 26,44 EUR -0,11 % TTMzero RT
DAX 24.628,83 PKT -1,13 % Ariva Indikation

Der heutige Mittwochshandel ist vor allem von knackigen Verlusten der Rheinmetall-Aktie geprägt. Medienberichten zufolge steht das F126-Fregattenprojekt vor dem Ende. Die Bundeswehr plant offenkundig mit einer anderen Lösung, von der wiederum TKMS profitieren könnte. Als Reaktion auf die Nachrichtenlage brach die Rheinmetall-Aktie prozentual zweistellig ein und tauchte dabei auch unter die psychologisch relevante Marke von 1.000 Euro ab. Das belastet auch den Dax. Der Index verliert und nimmt dabei erneut die 24.700 Punkte ins Visier.

Dem Dax hilft es in der aktuellen Situation auch nicht, dass die Ölpreise zurückkommen und die heute veröffentlichten ifo-Daten besser ausfielen, als im Vorfeld erwartet bzw. befürchtet wurde.

Kurzum. Der Dax konsolidiert. Noch immer ist nicht klar, ob der deutsche Leitindex die Konsolidierung vergleichsweise eng gestalten kann oder ob es noch einmal rappelt. Kurzfristig muss der Dax wieder über die 25.000 Punkte springen, um das Chartbild zu stabilisieren.

Eine Stabilisierung des Chartbilds bzw. der technischen Konstellation ist auch das erklärte Ziel der Deutschen Telekom. Der ehemalige Dax-Highflyer steht seit Monaten gewaltig unter Druck. Versuche, einen tragfähigen Boden einzuziehen, scheiterten bislang. Der untere Chart zeigt, dass eine Stabilisierung dringend notwendig ist.

Chart

Deutsche Telekom – Wie tief kann es noch gehen?

Die Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE) setzt aktuell den zentralen Unterstützungsbereich 27 Euro / 26 Euro massiv unter Druck. Die eine oder andere Schrecksekunde gab es bereits zu überstehen, als es kurzzeitig unter die 26 Euro ging. Ein Verbleib oberhalb von 26 Euro wäre für die Deutsche Telekom außerordentlich wichtig, anderenfalls könnte es ruppig werden.

Die Fallhöhe ist beachtlich. Bricht die Aktie durch die Unterstützung, könnte es für sie rasch auf 23,4 Euro gehen. Dort liegt unter anderem ein markantes Zwischenhoch aus dem Januar 2024. Eine Stabilisierung der Lage kann nur mit einem deutlichen Vorstoß auf der Oberseite einhergehen. Die Aktie muss zunächst über die Widerstände bei 27 Euro und 28 Euro zurückkehren, um die untere Trendwende zu forcieren.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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