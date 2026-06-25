Speicherchip Aktie in Rekordlaune

Micron Aktie vor neuem Rekordhoch Analysten reagieren euphorisch auf Zahlen 25.06.2026, 11:54 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Speicherchip Aktie in Rekordlaune: Micron Aktie vor neuem Rekordhoch Analysten reagieren euphorisch auf Zahlen
© Bild von foto qin auf Pixabay
Die Micron Aktie ist nach den jüngsten Quartalszahlen kräftig angesprungen. Der Speicherchiphersteller übertraf im dritten Quartal die Erwartungen deutlich und löste damit Begeisterung bei Anlegern und Analysten aus. Mehrere Experten hoben ihre Einschätzungen an und sehen weiteres Potenzial.
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Name Aktuell Diff. Börse
Micron Technology 1.091,40 EUR +12,57 % Quotrix Düsseldorf

Micron überzeugt mit starken Zahlen

Micron hat mit seiner Quartalsbilanz ein klares Ausrufezeichen gesetzt. Der Konzern profitierte von einer starken Nachfrage nach Speicherchips und übertraf die Erwartungen deutlich. Besonders der KI Boom sorgt für Rückenwind weil Rechenzentren immer mehr Hochleistungsspeicher benötigen.

Für Anleger ist das ein positives Signal. Nach einer längeren Schwächephase im Speichermarkt deutet sich eine kräftige Erholung an. Steigende Nachfrage bessere Preise und hohe Auslastung können die Profitabilität deutlich verbessern.

Analysten werden optimistischer

Die Reaktionen der Analysten fielen auffällig positiv aus. BofA hob das Kursziel auf 1550 US Dollar an. CFRA sprach von phänomenalen Zahlen und DA Davidson bestätigte die Kaufempfehlung. Solche Kommentare können die Stimmung zusätzlich verstärken und neue Käufer anziehen.

Der Markt setzt darauf dass Micron im aktuellen Speicherzyklus stark profitiert. Besonders HBM Speicher für KI Anwendungen gilt als wichtiger Wachstumstreiber.

Aktie nähert sich Rekordhoch

Mit dem kräftigen Kurssprung rückt ein neues Rekordhoch in Reichweite. Die Aktie profitiert nicht nur von den Zahlen sondern auch von der Fantasie rund um künstliche Intelligenz und Rechenzentren.

Dennoch bleibt der Sektor zyklisch. Speicherpreise können stark schwanken und die Bewertung hängt davon ab ob die hohe Nachfrage anhält. Nach der starken Kursbewegung steigt auch die Erwartungshaltung. Micron hat mit starken Quartalszahlen und euphorischen Analystenkommentaren neuen Rückenwind erhalten. Die Aktie steht vor einem möglichen Rekordhoch und profitiert vom KI getriebenen Bedarf an Hochleistungsspeicher. Für Anleger bleibt der Titel spannend aber nach dem Kurssprung auch anfällig für Gewinnmitnahmen.

Bn-Redaktion/jh
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