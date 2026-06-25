Dax vor wichtigen US-Daten obenauf

E.ON – Aktie könnte wieder durchstarten, wenn 25.06.2026, 14:37 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax vor wichtigen US-Daten obenauf: E.ON – Aktie könnte wieder durchstarten, wenn
© Bild: istockphoto.com/Teka77
Unmittelbar vor der Veröffentlichung wichtiger US-Daten präsentiert sich der Dax in bester Verfassung. Im frühen Donnerstagshandel nähert sich der Index wieder der Marke von 25.000 Punkten. Maßgeblichen Anteil an der guten Stimmung haben die rückläufigen Ölpreise und nicht zuletzt die exzellenten Quartalsergebnisse von Micron Technology. Der US-Technologiekonzern pulverisierte die Erwartungen des Marktes und befeuerte den KI-Boom auf eindrucksvolle Art und Weise.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DAX 24.999,61 PKT +1,25 % Ariva Indikation
E.ON 18,07 EUR +2,74 % TTMzero RT

Die aktuell gute Stimmung im deutschen Leitindex sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass es im weiteren Tagesverlauf noch turbulent werden könnte. In den USA steht die Veröffentlichung der eminent wichtigen PCE-Daten an. Die PCE-Kernrate gilt als wichtiger Gradmesser für die Fed. Darüber hinaus werden jedoch auch noch weitere wichtige Daten in den USA veröffentlicht. So stehen unter anderem die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter und frische BIP-Daten auf der Liste.

Nach dem Zahlenreigen dürften die Marktakteure „klarer“ sehen. Aus charttechnischer Sicht dominieren unverändert zwei Kursbereiche das Handelsgeschehen im Dax – die 25.000 Punkte und die 24.000 Punkte. Über den einen Kursbereich muss der deutsche Leitindex. Unter den anderen sollte er tunlichst nicht abrutschen.

Bei unserer heutigen Protagonistin, der E.ON-Aktie, braut sich aus charttechnischer Sicht etwas zusammen. Der untere Chart verdeutlicht die explosive Gemengelage.

Chartanalyse

E.ON - Aktie könnte wieder durchstarten, wenn

Mitte März trat die E.ON-Aktie (WKN: ENAG99 | ISIN: DE000ENAG999 | Ticker-Symbol: EOAN) in eine Konsolidierung ein. Das Hoch im Bereich von 20,4 Euro thront seitdem über dem Kursverlauf. Obgleich die Aktie in den letzten Wochen Federn lassen musste, macht sie aus charttechnischer Sicht einen spannenden Eindruck.

So kann man die Kursentwicklung der letzten Wochen und Monate in das Korsett einer bullischen Keil-Formation (orange dargestellt) pressen. Diese Formationen treten nicht selten als Konsolidierungsformationen auf. Bewegt sich der Basiswert dann auch noch in einem übergeordneten Aufwärtstrend, dann besteht die große Chance, dass der Keil über einen aufwärtsgerichteten Ausbruch aufgelöst wird. Auch diese Voraussetzung erfüllt E.ON, bewegt sich die Aktie doch seit 2022 innerhalb einer Aufwärtsbewegung.

Aus charttechnischer Sicht wäre es wichtig, wenn E.ON eine Bewegung über die 19 Euro starten kann. Ein solcher Vorstoß würde die Auflösung des Keils forcieren und der Aktie den Weg in Richtung 20 Euro / 20,4 Euro ebnen. Rücksetzer sollten unbedingt auf 17 Euro / 16,5 Euro begrenzt bleiben. Anderenfalls würde eine Neubewertung notwendig werden.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bestätigten ihr Votum „hold“ für die E.ON-Aktie. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 17,4 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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