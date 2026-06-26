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Zalando verliert 6,6%

Bafin-Prüfung sorgt für kräftigen Kursrutsch 26.06.2026, 12:43 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Zalando
© Midjourney
Die Zalando-Aktie gerät am Freitag massiv unter Druck und verliert zeitweise mehr als 6,6 Prozent auf 24,83 Euro. Auslöser ist die Ankündigung der Finanzaufsicht Bafin, den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 zu prüfen. Im Mittelpunkt stehen mögliche Verstöße gegen Rechnungslegungsvorschriften im Zusammenhang mit der Übernahme von About You.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
ABOUT YOU Holding 6,65 EUR +0,15 % Tradegate
Zalando 25,04 EUR -5,90 % Baader Bank

Bafin prüft Konzernabschluss

Nach Angaben der Finanzaufsicht gibt es konkrete Anhaltspunkte dafür, dass Zalando im Anhang seines Konzernabschlusses bestimmte Angaben zu einer Transaktion mit einem nahestehenden Unternehmen möglicherweise fehlerhaft oder unvollständig gemacht hat. Die Prüfung wurde bereits am 19. Juni eingeleitet und bezieht sich sowohl auf den Konzernabschluss als auch auf den Lagebericht.

Ob tatsächlich ein Verstoß vorliegt, ist derzeit offen. Die Bafin kündigte jedoch an, das Ergebnis der Untersuchung nach Abschluss unabhängig vom Ausgang zu veröffentlichen.

Zalando sieht keinen wesentlichen Fehler

Der Online-Modehändler weist die Vorwürfe nicht grundsätzlich zurück, bewertet den Sachverhalt jedoch deutlich gelassener. Nach Unternehmensangaben handelt es sich um einen rein formellen und materiell unwesentlichen Aspekt der Anhangsangaben.

Zalando betont zudem, dass alle wesentlichen Informationen zur Übernahme von About You – darunter Kaufpreis, Transaktionsstruktur und beteiligte Gesellschaften – bereits vollständig veröffentlicht worden seien. Man befinde sich mit der Finanzaufsicht in einem konstruktiven Austausch.

Börse reagiert empfindlich

Trotz der beruhigenden Worte des Unternehmens reagierten Anleger mit deutlichen Verkäufen. Bilanzprüfungen durch die Bafin sorgen regelmäßig für Verunsicherung, da sie Fragen zur Rechnungslegung und Transparenz eines Unternehmens aufwerfen können – selbst wenn sich die Vorwürfe später nicht bestätigen.

Für die Aktie dürfte das Thema zunächst ein Belastungsfaktor bleiben. Entscheidend wird sein, ob die Untersuchung lediglich formale Mängel aufdeckt oder ob sich daraus weitergehende Konsequenzen ergeben.

About-You-Übernahme bleibt im Blick

Die Übernahme von About You zählt zu den wichtigsten strategischen Projekten Zalandos und soll die Marktposition des Unternehmens im europäischen Online-Modehandel weiter stärken. Die eingeleitete Prüfung ändert daran zwar nichts, zeigt jedoch, dass große Transaktionen auch nach ihrem Abschluss einer intensiven regulatorischen Kontrolle unterliegen.

Bis Klarheit über das Ergebnis der Bafin-Prüfung herrscht, dürfte die Unsicherheit rund um die Zalando-Aktie erhöht bleiben.

Bn-Redaktion/js
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