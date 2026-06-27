Haben Gold und Silber den Boden gefunden?

Nicht Barrick oder Newmont – Dreht diese Minenaktie nach oben? 27.06.2026, 08:15 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Haben Gold und Silber den Boden gefunden? Nicht Barrick oder Newmont – Dreht diese Minenaktie nach oben?
© bn Symbolbild
Die abgelaufene Handelswoche war für den Edelmetallsektor eine gebrauchte Handelswoche. Ein knackiger Preisrückgang kennzeichnete das Handelsgeschehen über weite Strecken. Gold rauschte temporär unter die 4.000 US-Dollar und auch für Silber kam es knüppeldick. Das Edelmetall rutschte unter die 60 US-Dollar. Die Edelmetallrallye liegt am Boden. Der Abgesang auf Gold und Silber hat längst eingesetzt.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Pan American Silver 45,44 USD +0,98 % Nasdaq
Silber 59,15 USD +2,33 % Lang & Schwarz
Gold 4.080,83 USD ±0,00 % Forex

Am Donnerstag wurde es noch einmal spannend, als die PCE-Daten in den USA veröffentlicht wurden. Vor allem die Kernrate stand hierbei im Fokus, gilt sie doch als wichtigster Inflationsgradmesser für die US-Notenbank. Und so war es wenig überraschend, dass Gold und Silber einigermaßen erleichtert auf die aktuellen Daten reagiert haben. Diese fielen im Rahmen der Erwartungen liegend aus. Negative Überraschungen blieben aus. Gold und Silber atmeten wieder auf. Der Freitag stand daher ganz im Zeichen eines kleinen Comebacks. Der Goldpreis etablierte sich wieder über der Marke von 4.000 US-Dollar. Der Silberpreis kratzte zumindest an der Marke von 60 US-Dollar. Nach den letzten Handelstagen stellt sich die Frage: War das womöglich der Boden? Die Voraussetzungen scheinen zunächst erfüllt zu sein. Doch sowohl Gold als auch Silber müssen in den nächsten Tagen nachsetzen, um das Trendwendeszenario zu forcieren.

Potenzielle Trendwende ist auch das Stichwort für die Aktie des kanadischen Gold- und Silberproduzenten Pan American Silver. Die Aktie musste in den letzten Wochen und Monaten heftige Kursverluste über sich ergehen lassen. Doch ein tragfähiger Korrekturboden scheint in Reichweite.

Chart

Pan American Silver - Dreht die Minenaktie nach oben?

Der obere Chart des kanadischen Gold- und Silberproduzenten Pan American Silver (WKN: 876617 | ISIN: CA6979001089 | Ticker-Symbol: PA2) verdeutlicht die spannende Konstellation.

Nach einer kurzen Zwischenerholung, die die Aktie noch einmal in den Kursbereich von 54 US-Dollar führte, drehte Pan American Silver noch einmal nach unten ab. Zuletzt geriet dabei der Unterstützungsbereich 43,5 US-Dollar einmal mehr in den Fokus des Handelsgeschehens. Und einmal mehr scheint diese Zone zu halten. Die Chance auf eine Trendwende wäre somit da. Nun muss Pan American Silver diese nur noch nutzen. Um das Trendwende-Szenario zu manifestieren, muss es für die Aktie zunächst über die 50 US-Dollar gehen, anschließend über die 54 US-Dollar. Um die Trendwende nicht zu gefährden, sollte es die Aktie nicht mehr deutlich unter die 43,5 US-Dollar zurücksetzen. Anderenfalls würde eine Neubewertung notwendig.

Bn-Redaktion/mt
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