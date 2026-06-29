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Dax startet robust in die neue Handelswoche

DHL Group – Kommt nicht in Schwung. Droht ein Kursdebakel? 29.06.2026, 13:58 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax startet robust in die neue Handelswoche: DHL Group – Kommt nicht in Schwung. Droht ein Kursdebakel?
© Bild: istockphoto.com/Cineberg
Nach dem schwachen Freitagshandel war ein robuster Start in die neue Handelswoche eminent wichtig. Ein solcher gelang dem Dax, obgleich er dabei nicht vollends überzeugen konnte.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DHL Group 52,40 EUR +0,36 % TTMzero RT
DAX 24.621,94 PKT -0,09 % Ariva Indikation

Der Dax profitiert zur Stunde unter anderem von weiter rückläufigen Ölpreisen. Brent-Öl läuft den Preisbereich von 73 US-Dollar an. Unter konjunkturellen Aspekten ist es am heutigen Handelstag noch vergleichsweise ruhig. Doch bereits morgen könnte es turbulent werden, werden doch in den USA aktuelle Daten zum US-Verbrauchervertrauen (ermittelt durch Conference Board) veröffentlich.

Die charttechnische Aufgabenstellung ist unverändert. Der Dax muss über die 25.000 Punkte, um das Momentum zurückzugewinnen. Unter die 24.000 Punkte sollte es indes nicht gehen. Anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Fehlendes Momentum charakterisiert derzeit auch die Kursentwicklung der DHL-Group-Aktie. Die Aktie verpasste kürzlich einen Befreiungsschlag. Aus charttechnischer Sicht geriet die DHL Group durch die jüngsten Gewinnmitnahmen bereits in Bedrängnis. Die Grenze zwischen Konsolidierung und Top-Bildung respektive Korrektur droht zu verschwimmen.

DHL Chart

DHL Group – Kommt nicht in Schwung. Droht ein Kursdebakel?

Die Aktie der DHL Group (WKN: 555200 | ISIN: DE0005552004 | Ticker-Symbol: DHL) verpasste es zuletzt einmal mehr, den Widerstandsbereich um 53,2 Euro aufzuhebeln. Die Tür in Richtung 55 Euro / 60 Euro blieb zu.

Das Unvermögen der Aktie, den Widerstandsbereich aufzubrechen, mahnt zur Vorsicht. Der Kursbereich hat sich massiv verfestigt. Ein Ausbruch würde somit ein starkes Kaufsignal auslösen – so er denn kommt. Und er muss kommen, denn anderenfalls würde die Aktie Gefahr laufen, in eine Korrektur zu rutschen. Vor diesem Hintergrund würde ein Rücksetzer unter die 50 Euro bereits ein starkes Warnsignal auslösen. Gleichzeitig würde sich der Aktie weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 47,5 Euro eröffnen.

Kurzum. Um das Chartbild zu klären, bedarf es eines Vorstoßes über die 53,2 Euro. In diesem Fall könnte es zu weiteren Kursgewinnen in Richtung 60 Euro kommen. Ein Rücksetzer unter die  50 Euro ist indes zu vermeiden.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Goldman Sachs haben ihr Votum „neutral“ für die DHL Group bestätigt. Das Kursziel passten sie hingegen von 50 Euro auf 54 Euro an. Die Analysten von JPMorgan haben ihr Votum „overweight“ bestätigt. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 60 Euro.  

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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