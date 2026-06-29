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SAP vor der Entscheidung

Kommt es zum Mega-Comeback oder droht ein neues Kursdebakel? 29.06.2026, 11:13 Uhr Jetzt kommentieren: 0

SAP vor der Entscheidung: Kommt es zum Mega-Comeback oder droht ein neues Kursdebakel?
© SAP
Die Kursentwicklung der SAP-Aktie enttäuscht seit Monaten.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
SAP 137,18 EUR +0,97 % TTMzero RT
DAX 24.685,85 PKT +0,17 % Ariva Indikation

Im Februar 2025 notierte die Aktie noch im Bereich von 284 Euro. Eine heftige Korrektur zwang die Aktie in die Knie. Bis zum Jahreswechsel ermäßigte sich die Software-Aktie auf 210 Euro. Doch, wer nun dachte, dass so langsam der Boden gefunden wäre, wurde kräftig enttäuscht. Die Rutschpartie setzte sich auch 2026 fort. Eine Kombination aus hauseigenen Problemen und einer im Markt um sich greifenden Skepsis in Bezug auf Software-Unternehmen macht SAP zu schaffen. SAP ist kein Einzelfall. Auch US-Schwergewichte wie Oracle hatten es in den letzten Monaten schwer.

SAP - Kommt es zum Mega-Comeback oder droht ein neues Kursdebakel?

Immer wieder scheiterte die SAP-Aktie (WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Ticker-Symbol: SAP) in der Vergangenheit mit Bodenbildungsversuchen – zuletzt im Bereich von 140 Euro. Der Kursverlauf war dabei symptomatisch für die letzten Monate. Just  in dem Moment, als es darum ging, die Bodenbildung erfolgreich abzuschließen, patzte die SAP-Aktie. In diesem Fall scheiterte sie mit einem Vorstoß über den entscheidenden Widerstandsbereich 175 Euro / 180 Euro. Einmal mehr setzten sich die bis dato dominierenden Abwärtstrends durch.

Zuletzt kam es so, wie es aus charttechnischer Sicht nicht hätte kommen sollen – die Aktie setzte unter die 140 Euro. Ein heftiger Abverkauf blieb allerdings aus. Daraus nährt sich die Hoffnung, dass ein Comeback der Aktie möglich ist. Um ein solches jedoch zu forcieren, bedarf es einer knackigen Gegenbewegung. In schneller Reihenfolge sollten dabei die Widerstandsbereiche 140 Euro, 160 Euro und schließlich 180 Euro durchbrochen werden. Auf der Unterseite besteht unverändert ein gewisses Risiko. Nach dem Rücksetzer unter die 140 Euro hat sich der Kursbereich um 130 Euro als tragfähig erwiesen. Insofern wäre ein Rücksetzer unter die 130 Euro ein deutliches Warnsignal. Gleichzeitig müsste in diesem Fall mit weiteren Abgaben gerechnet werden. Auch ein Test der 100 Euro wäre dann nicht kategorisch auszuschließen.

Analysten halten der Aktie weiterhin die Treue, aber

Die Analysten von Jefferies bestätigten zuletzt ihr Votum „buy“ für die SAP-Aktie. Das Kursziel senkten die US-Amerikaner aber von 230 Euro auf 210 Euro. Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten ihr Votum „buy“ und das Kursziel von 205 Euro. Die Analysten von Berenberg schlagen in die gleiche Kerbe. Das Kursziel sehen sie bei 215 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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