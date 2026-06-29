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Lufthansa-Aktie schießt Richtung 10 Euro

Steht der DAX-Titel unmittelbar vor dem nächsten Ausbruch? 29.06.2026, 10:53 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Lufthansa
© Bild von Bernd Rehbein auf Pixabay
An den europäischen Handelsplätzen erlebt die Aktie der Deutschen Lufthansa derzeit eine hochspannende Handelsphase. Nach einer wochenlangen Durststrecke, in der der Kurs noch im Bereich von 7,00 Euro vor sich hin dümpelte, greifen Anleger bei der Fluggesellschaft wieder beherzt zu. Im heutigen Tagesverlauf konsolidiert das Papier nach der jüngsten Rekordjagd leicht um 1,36 Prozent und notiert aktuell bei 9,62 Euro. Trotz dieses kleinen Durchatmens im Tagesgeschäft bleibt die Aktie in Schlagdistanz zur psychologisch wichtigen 10-Euro-Marke, da eine seltene Kombination aus entlastenden Marktfaktoren der Airline anhaltend starken Auftrieb verleiht.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Lufthansa 9,665 EUR -0,90 % L&S Exchange

Ein Kombination aus sinkenden Ölpreisen und geopolitischer Entspannung
Für den fulminanten Höhenflug der vergangenen Wochen gibt es handfeste fundamentale Treiber auf den globalen Märkten. Vor allem die berechtigte Hoffnung auf einen geopolitischen Iran-Deal sorgt derzeit für spürbaren Druck auf die internationalen Rohölmärkte. Dies entlastet die Kerosinkosten der Fluggesellschaft massiv und lässt die operativen Margen im traditionell margenschwachen Luftfahrtgeschäft schlagartig steigen.

Regulatorischer Rückenwind und ein wichtiges Bonitäts-Gütesiegel
Zum Entlastungseffekt an den Tankstellen kommt spürbarer politischer Rückenwind aus Berlin. Der Bundestag hat den Weg für den biometrischen Check-In an deutschen Flughäfen freigemacht, wodurch die Lufthansa als technischer Vorreiter deutliche Effizienzgewinne im Passagiergeschäft erzielen dürfte. Zudem verlieh die Ratingagentur Fitch dem Konzern mit der Bestätigung des Investment-Grade-Status ein wichtiges Bonitäts-Gütesiegel für den Kapitalmarkt.

Skepsis unter den Großbanken trotz ehrgeizigem Cargo-Ausbau
Trotz der jüngsten Erfolgsmeldungen und dem Ausbau des Frachtgeschäfts durch ein neues Hochregallager in Frankfurt ist am Himmel der Lufthansa nicht alles wolkenfrei. Der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock hat seine Beteiligung an der Airline zuletzt leicht reduziert. Während die Deutsche Bank und J.P. Morgan das Papier lediglich mit einer Halte-Empfehlung einstufen, sieht das Analysehaus Bernstein den fairen Wert sogar bei tiefen 7,90 Euro und bewertet das Expansionstempo skeptisch.

Überhitzte Charttechnik mahnt kurzfristig zur Vorsicht
Aus Sicht der Markttechnik hat der jüngste Ausbruch über die Hürde von 8,70 Euro ein starkes Kaufsignal generiert und den Weg für den Angriff auf das Jahreshoch freigemacht. Ein nachhaltiger Tagesschlusskurs über 10,00 Euro könnte Potenzial bis über 11,00 Euro freisetzen. Allzu ungestüm sollten Anleger jedoch nicht agieren: Der Relative-Stärke-Index notiert mit einem Wert von rund 75 in einer deutlich überhitzten Zone, weshalb der heutige kleine Rücksetzer als gesunde Konsolidierung absolut überfällig war.

Bn-Redaktion/js
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