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Fällt jetzt die Marke von 60 Euro? 01.07.2026, 07:39 Uhr Jetzt kommentieren: 0

RWE: Fällt jetzt die Marke von 60 Euro?
© bn Symbolbild
Der Dax hat sich über die Marke von 25.000 Punkten zurückgekämpft und auch die RWE-Aktie blickt nach ereignisreichen Handelstagen voller Zuversicht auf das Kommende. Nach einem kurzen Rücksetzer hat die Aktie des Energieversorgers nun wieder Rückenwind. Reicht dieser aus, um die Aktie über die Marke von 60 Euro zu „wehen“? Womöglich werden es bereits die nächsten Handelstage zeigen.
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Name Aktuell Diff. Börse
RWE 56,60 EUR ±0,00 % L&S Exchange
DAX 24.981,26 PKT -0,15 % Ariva Indikation

RWE – Fällt jetzt die Marke von 60 Euro?

Hinter der RWE-Aktie (WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker-Symbol: RWE) liegen ereignisreiche Handelstage. Das Unternehmen schraubte seinen Anteil an dem Übertragungsnetzbetreiber Amprion von 25,1 Prozent auf 55 Prozent hoch. Der fällige Kaufpreis beläuft sich auf 3,6 Mrd. Euro. Um diesen zu finanzieren, platzierte der Energiekonzern bei institutionellen Adressen Aktien zu je 54 Euro im Wert von 4 Mrd. Euro. Etwa die Hälfte der Aktien kam dabei aus einer Kapitalerhöhung, der Rest aus eigenen Beständen.

Chartanalyse

Der RWE-Aktie gelang es trotz der Kapitalmaßnahme, die eminent wichtige Unterstützungszone 55 Euro / 54,2 Euro zu verteidigen. Aus charttechnischer Sicht war das eminent wichtig, hielt RWE doch so den Kontakt zur psychologisch relevanten Marke von 60 Euro. Die jüngste Erholung hat die Aktie an den kurzfristigen Abwärtstrend herangeführt. Dieser bildet in Verbindung mit der Horizontalunterstützung im Bereich von 55 Euro / 54,2 Euro eine fallende Dreiecksformation.

Diese Formationen sind unter bullischen Aspekten zwar nicht sonderlich gern gesehen, doch verschiedene Punkte sprechen dafür, dass der RWE-Aktie der Ausbruch über die Oberseite (=Abwärtstrend) gelingen könnte. Zum einen weist die Aktie ein starkes fundamentales Momentum auf. Zum anderen präsentiert sich der Unterstützungsbereich 55 Euro / 54,2 Euro als überaus widerstandsfähig.

Was sagen die Analysten?

Die Analysten von JPMorgan bestätigten zuletzt ihr Votum „overweight“. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 65 Euro. Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays haben ihre ohnehin bereits sehr optimistische Einschätzung zu RWE noch einmal nachgebessert. Sie bestätigten ihr Votum „overweight“ für die Aktie. Das Kursziel passten sie von 66 Euro auf 68 Euro an. Die Analysten der DZ Bank stufen die Aktie unverändert mit „kaufen“ ein. Den fairen Wert setzen sie nach wie vor mit 65 Euro an.

Zusammengefasst

Das Gros der Analysten bewertet die Aufstockung der Amprion-Beteiligung positiv. Dass der Markt sie honoriert, verdeutlicht die Kursentwicklung der letzten Tage. Nun muss die Aktie den Schwung nutzen, den kurzfristigen Abwärtstrend durchbrechen und die 60 Euro zurückerobern. In diesem Fall würde das bisherige Verlaufshoch bei 62 Euro warten. Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben. Unter die 54 Euro darf es nicht gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung notwendig werden.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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