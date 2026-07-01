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Dax bietet Datenflut die Stirn

Hannover Rück – War es das bereits mit der Erholung? 01.07.2026, 11:34 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax bietet Datenflut die Stirn: Hannover Rück – War es das bereits mit der Erholung?
© Bild: istockphoto.com/vaeenma
Der Dax startet ins neue Quartal. Obgleich sich der Index weiterhin oberhalb von 25.000 Punkten halten kann, mangelt es ihm in der aktuellen Phase ein wenig an Schwung und Dynamik. Das könnte sich allerdings jederzeit ändern, denn zahlreiche Konjunkturdaten könnten für Bewegung – in jedwede Richtung – sorgen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Hannover Rueck 240,30 EUR -1,07 % Lang & Schwarz

Der Monats- bzw. Quartalswechsel bringt es mit sich, dass die Finanzmärkte in dieser Phase mit zahlreichen Konjunkturdaten konfrontiert werden. So wurde heute bereits der eminent wichtige Tankan-Bericht in Japan veröffentlicht. Dieser fiel überraschend robust aus. Das gilt auch für den deutschen Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, der über den Erwartungen liegend veröffentlicht wurde. Die Veröffentlichung vermochte es jedoch nicht, den Dax anzuschieben.

Im Vorfeld des US-Arbeitsmarktberichts – dieser wird am morgigen Donnerstag veröffentlicht – hält sich der Dax bedeckt. Es mangelt an positiven Impulsen. So haben sich auch die Ölpreise stabilisiert. Die Abwärtsdynamik ließ am Ölmarkt zuletzt deutlich nach. 

Kurzum: Der Dax ringt weiterhin um den Verbleib oberhalb von 25.000 Punkten. Ein Wochenschluss oberhalb von 25.000 Punkten wäre eminent wichtig. Ob dieser gelingen wird, entscheidet sich womöglich bereits morgen mit dem US-Arbeitsmarktbericht für Juni. Prinzipiell steht nach der Rückkehr über die Marke von 25.000 Punkten dem Index die Tür in Richtung der Rekordhochs bei 25.508 Punkten offen.

Chart

Hannover Rück – War es das bereits mit der Erholung?

Mit einem beherzten Erholungsversuch stemmte sich die Aktie der Hannover Rück (WKN: 840221 | ISIN: DE0008402215 | Ticker-Symbol: HNR1) zuletzt gegen die Korrektur. Seit dem im April gescheiterten Versuch, den Widerstand um 280 Euro aufzubrechen, ging es für die Hannover-Rück-Aktie stramm gen Süden. Bis auf 223 Euro verlor die Aktie, ehe erste Käufe und damit Gegenwehr einsetzten.

Die Erholung erlangte Relevanz, als die Aktie den wichtigen Kursbereich von 233 Euro zurückerobern konnte. Der Vorstoß über die ehemalige Unterstützung löste ein weiteres Kaufsignal in Richtung 240 Euro aus. Auch diese Hürde wurde zunächst übersprungen. Das ließ eine Ausdehnung der Bewegung auf 250 Euro erwarten. Doch Gewinnmitnahmen machen der Hannover Rück aktuell zu schaffen. Im besten Fall bleiben diese auf 240 Euro begrenzt. Ein Rücksetzer unter die 233 Euro wäre ein herber Rückschlag.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgen bestätigten zuletzt ihr Votum „neutral“. Das Kursziel senkten sie dabei aber von 290 Euro auf 275 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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