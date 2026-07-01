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72 Dollar Öl

Die gefährliche Ruhe am Rohstoffmarkt 01.07.2026, 14:20 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Bohrinseln
© Bild von Ben Wicks auf Unsplash
Der Ölpreis steht wieder im Zeichen des Iran Risikos. Brent kostete am 1. Juli 2026 zeitweise 72,23 Dollar je Barrel, umgerechnet rund 63,43 Euro. Für Anleger bleibt entscheidend, ob sich die Lage an der Straße von Hormus weiter entspannt oder ob neue Störungen den Markt erneut unter Druck setzen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Öl (WTI) 69,10 USD -1,34 % L&S Exchange
Öl (Brent) 72,18 USD -1,70 % ARIVA Indikation Rohstoffe

Ölmarkt wartet auf Iran Signale

Die Märkte blicken vor allem auf die indirekten Gespräche zwischen den USA und Iran in Katar. Zwar erwarten viele Händler eine Normalisierung der Ölversorgung, doch der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus hat sich nach den Kriegsstörungen noch nicht vollständig erholt. Damit bleibt der wichtigste Risikofaktor nicht die aktuelle Nachfrage, sondern die Frage, ob aus diplomatischer Unsicherheit wieder ein Angebotsschock werden kann.

Hormus bleibt der kritische Punkt

Die Straße von Hormus ist für den Ölmarkt ein zentrales Nadelöhr. Schon die Sorge vor Störungen reicht aus, um Risikoprämien in den Preis einzubauen. Am Mittwoch lag US Rohöl bei 68,80 Dollar je Barrel, umgerechnet rund 60,31 Euro. Brent notierte etwas höher, weil die Sorte stärker als globaler Referenzpreis wahrgenommen wird.

Shell profitiert von höheren Preisen

Für börsennotierte Energiewerte wie Shell kann ein höherer Ölpreis kurzfristig Rückenwind bedeuten. Steigende Rohölpreise verbessern häufig die Ertragsaussichten im Fördergeschäft, solange Produktionskosten und politische Risiken beherrschbar bleiben. Gleichzeitig ist die Aktie kein reiner Ölpreishebel. Raffineriemargen, Gaspreise, Investitionen und mögliche Belastungen durch eine schwächere Weltkonjunktur spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.

Inflation bleibt das größere Risiko

Ein erneuter Ölpreisschub hätte Folgen weit über den Energiesektor hinaus. Teurere Energie kann die Inflation wieder anheizen und damit die Erwartungen an Notenbanken verändern. Das betrifft Anleihen, Banken, Industrieaktien, Chemiewerte und Airlines. Besonders Unternehmen mit hohem Energieverbrauch geraten unter Druck, wenn sich Öl dauerhaft verteuert. Für Anleger bleibt der Ölpreis deshalb ein Frühwarnsignal für Margen, Zinsen und Konjunktur.

Ruhe kann trügerisch sein

Die aktuelle Preisbewegung wirkt auf den ersten Blick kontrolliert. Doch genau darin liegt das Risiko. Solange die Gespräche zwischen den USA und Iran offen bleiben und die Lage an der Straße von Hormus nicht vollständig normalisiert ist, kann der Markt schnell drehen. Brent bei rund 63 Euro je Barrel ist kein Schockniveau, aber ein Hinweis darauf, wie sensibel Rohstoffe auf geopolitische Risiken reagieren.

Bn-Redaktion/tb
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