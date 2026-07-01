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KI Rally ohne Ende

Wie weit kommt Nvidia noch? 01.07.2026, 13:30 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Nvidia
© Nvidia Inc.
Die Nvidia Aktie bleibt eines der wichtigsten Symbole der KI Rally an der Börse. Anleger schauen nicht mehr nur auf Chips, sondern zunehmend auf Rechenzentren, Strombedarf und Netzwerktechnik. Genau dort entscheidet sich, ob die hohen Erwartungen an Nvidia weiter gerechtfertigt sind.
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Name Aktuell Diff. Börse
NVIDIA 170,97 EUR -2,16 % Lang & Schwarz

KI Infrastruktur bleibt der Treiber

Goldman Sachs sieht bei KI Aktien weiter Chancen und verweist besonders auf drei Bereiche: KI Infrastruktur, Strominfrastruktur und die großen Cloud Anbieter Amazon, Microsoft und Alphabet. Für Nvidia ist dieser Blick entscheidend, weil der Konzern genau an der Schnittstelle dieser Entwicklung steht. Je mehr Rechenleistung für künstliche Intelligenz gebraucht wird, desto stärker rücken Grafikprozessoren, Netzwerktechnik und komplette Rechenzentrumssysteme in den Fokus.

Nvidia wächst weit über Chips hinaus

Nvidia hat im Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von umgerechnet rund 189,27 Milliarden Euro erzielt, ein Plus von 65 Prozent. Im vierten Quartal lag der Umsatz bei umgerechnet rund 59,69 Milliarden Euro, 73 Prozent mehr als im Vorjahr. Besonders stark war das Geschäft mit Rechenzentren, das im vierten Quartal umgerechnet rund 54,62 Milliarden Euro erreichte.

Neue Macht im Netzwerkmarkt

Bemerkenswert ist auch der Aufstieg im Markt für Ethernet Switches in Rechenzentren. Dieses Segment hat ein Volumen von rund 8,77 Milliarden Euro. Nvidia erreichte im ersten Quartal 2026 einen Marktanteil von 21,5 Prozent und kam dort auf umgerechnet rund 1,84 Milliarden Euro Umsatz. Damit wird Nvidia nicht nur als Chipanbieter wahrgenommen, sondern zunehmend als Anbieter kompletter KI Infrastruktur.

Kursziel zeigt hohe Erwartungen

Die Erwartungen an die Nvidia Aktie bleiben hoch. Das durchschnittliche Kursziel liegt laut aktuellen Analystenschätzungen bei 280 Dollar, umgerechnet rund 245,69 Euro. Der Abstand zum aktuellen Kurs wird mit grob 40,00 Prozent angegeben. Acht Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf, ein Analyst rät zum Halten, Verkaufsempfehlungen werden nicht genannt.

Die Wette wird größer

Die zentrale Frage lautet nun, ob Nvidia das enorme Wachstumstempo halten kann. Die Aktie profitiert von hoher Nachfrage, starken Margen und der Dominanz im KI Markt. Gleichzeitig steigen mit jedem Rekordumsatz auch die Erwartungen. Für Anleger bleibt Nvidia damit eine der spannendsten, aber auch anspruchsvollsten Aktien im KI Sektor.

Bn-Redaktion/tb
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