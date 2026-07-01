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Volkswagen wackelt

Platzt die Bosch-Allianz? 01.07.2026, 16:46 Uhr Jetzt kommentieren: 0

VW
© Symbolbild von David von Diemar auf Unsplash
Volkswagen prüft offenbar eine mögliche Neuordnung seiner Strategie beim automatisierten Fahren, wobei die Entwicklungspartnerschaft mit Bosch im Fokus steht. Ein offizielles Ende der Kooperation ist bislang nicht bestätigt, doch Berichte über mögliche Unzufriedenheit und Investitionen von rund 1,5 Milliarden Euro sorgen für neue Unsicherheit. Für Anleger ist die Lage besonders brisant, da die Volkswagen-Aktie nahe ihrem Jahrestief notiert und der Markt nun auf klare Aussagen von Volkswagen, Bosch oder Cariad wartet.
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Eine Allianz wackelt - offiziell ist noch nichts entschieden

Volkswagen steht offenbar vor einer möglichen Neuordnung seiner Strategie beim automatisierten Fahren. Im Zentrum steht die Entwicklungspartnerschaft mit Bosch, die bislang als wichtiger Baustein für künftige Fahrassistenz- und Automatisierungsfunktionen galt. Bestätigt ist ein Ende der Kooperation nicht. Dennoch treffen die Berichte einen Konzern, dessen Aktie bereits deutlich unter Druck steht und nur knapp über ihrem Jahrestief notiert.

Auslöser ist ein Bericht der „Bild“, über den Reuters am 28. Juni berichtete. Demnach erwägt Volkswagen, die Zusammenarbeit mit Bosch im Rahmen eines größeren Kostensenkungsprogramms zu beenden. Die Softwaretochter Cariad beantwortete entsprechende Anfragen zunächst nicht. Einen Tag später griff auch der Branchendienst Electrive das Thema auf und berichtete über ein mögliches Aus der sogenannten „Automated Driving Alliance“.

Brisant ist vor allem die Größenordnung: Volkswagen soll rund 1,5 Milliarden Euro in das Projekt investiert haben, sei mit den Ergebnissen aber nicht mehr zufrieden. Gleichzeitig betont auch Electrive, dass ein offizielles Ende der Allianz bislang nicht feststeht. Genau diese Unklarheit macht die Lage für den Markt besonders sensibel. Es geht nicht nur um eine Partnerschaft, sondern um die Glaubwürdigkeit einer zentralen Zukunftsstrategie.

Vom Vorzeigeprojekt zum Kostenrisiko?

Noch vor kurzer Zeit klang die Zusammenarbeit deutlich stabiler. Im August 2025 stellten Volkswagen, Bosch und Cariad ihre Kooperation öffentlich als vertieft dar. Der gemeinsam entwickelte Software-Stack sollte ab Mitte 2026 für Serienfahrzeuge bereitstehen. Anfang 2026 wurde die Allianz von Volkswagen sogar im Zusammenhang mit einer Kooperation mit Qualcomm genannt.

Ein möglicher Ausstieg wäre daher mehr als eine gewöhnliche Anpassung im Lieferantennetzwerk. Die Partnerschaft war darauf ausgelegt, eine skalierbare Plattform für Fahrfunktionen bis SAE-Level 3 zu entwickeln. Damit geht es um Technologien, die künftig eine wichtige Rolle in softwaredefinierten Fahrzeugen spielen sollen.

Sollte Volkswagen die Zusammenarbeit tatsächlich beenden oder grundlegend verändern, würden mehrere Fragen sofort in den Fokus rücken. Welche Teile der Entwicklung übernimmt der Konzern künftig selbst? Welche Aufgaben gehen an andere Partner? Und was bedeutet ein solcher Schritt für die Kostenbasis sowie die Zeitpläne neuer Fahrzeugplattformen?

Gerade in den Bereichen automatisiertes Fahren und Software-defined Vehicles steht Volkswagen unter hohem Wettbewerbsdruck. Klassische Autobauer konkurrieren hier nicht nur miteinander, sondern auch mit Technologiekonzernen und chinesischen Herstellern. Jede Verzögerung, jeder Strategiewechsel und jede mögliche Sonderbelastung wird deshalb besonders genau beobachtet.

Aktie am Tiefpunkt: Der Markt wartet auf klare Worte

Die Berichte treffen Volkswagen in einer ohnehin angespannten Börsenphase. Die Aktie notiert bei 70,20 Euro und damit nur knapp über dem 52-Wochen-Tief von 70,02 Euro. Seit Jahresanfang steht ein Minus von 33,84 Prozent zu Buche. Der RSI liegt bei 19, was technisch auf eine stark überverkaufte Lage hindeutet.

Damit verschärft die mögliche Bosch-Trennung eine Debatte, die längst größer ist als ein einzelnes Entwicklungsprojekt. Für Anleger steht die Frage im Raum, ob Volkswagen seine Elektro- und Softwarestrategie schneller, effizienter und kostengünstiger umsetzen kann als bisher. Die mögliche Neuordnung der Partnerstruktur könnte dabei ein Signal für mehr Kostendisziplin sein, aber auch neue Unsicherheit über Entwicklungsfortschritte auslösen.

Solange weder Volkswagen noch Bosch die Berichte offiziell bestätigen oder dementieren, bleibt der Vorgang offen. Besonders wichtig wäre nun eine klare Stellungnahme von Cariad. Sie könnte einordnen, ob es sich lediglich um eine Anpassung innerhalb der bestehenden Zusammenarbeit handelt oder ob Volkswagen tatsächlich einen tiefgreifenden Schnitt bei einem milliardenschweren Zukunftsprojekt vorbereitet.

Bn-Redaktion/aw
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