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Vestas im Aufwind

Das sind die nächsten Kursziele für die Aktie 02.07.2026, 13:25 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Vestas im Aufwind: Das sind die nächsten Kursziele für die Aktie
© Bild: istockphoto.com/Bjoern Wylezich
Nachdem die Aktie des dänischen Windkraftanlagenbauers Vestas vor allem in der ersten Juni-Hälfte massiv unter Druck stand, drehte sich der Wind zuletzt wieder. Die Aktie setzte zu einer Erholung an. Wie belastbar ist das Erholungsszenario und welche potenziellen Kursziele lassen sich ableiten?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Vestas Wind Systems Bearer and/or registered 24,96 EUR -0,38 % Baader Bank

Vestas im Aufwind. Das sind die nächsten Kursziele

Die Vestas-Aktie (WKN: A3CMNS | ISIN: DK0061539921 | Ticker-Symbol: VWSB) scheiterte Ende Mai am Widerstandsbereich von 27 Euro. Dieser ohnehin bereits massiv ausgebaute Widerstand erhöhte damit seine Relevanz noch einmal deutlich. Die anschließende Korrektur führte Vestas noch einmal auf die wichtige Unterstützung von 22 Euro. Ein Rücksetzer unter die Marke von 22 Euro hätte der Aktie womöglich weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 20 Euro eröffnet, so aber bestätigte die Aktie die Unterstützung sowie die 200-Tage-Linie und drehte wieder nach oben ab.

Flankiert wurde die Erholung von einigen positiven Unternehmensnachrichten. Vestas veröffentlichte zahlreiche Auftragseingänge. Dieser konstante Newsflow kurbelte die Erholung maßgeblich an. Zudem gab es positive Analystenkommentare. Insbesondere der von JPMorgan gab der Aktie weiteren Schwung.

Chartanalyse

Aktuelle Analystenkommentare

Die Analysten von Jefferies bestätigten ihr Votum „buy“ für die Vestas-Aktie. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 215 Dänische Kronen (entsprichen aktuell 28,76 Euro). Die Analysten von Deutsche Bank Research sind etwas zurückhaltender. Ihre Einschätzung lautet „hold“. Das Kursziel für die Vesta-Aktie hoben sie aber von 190 Dänische Kronen auf 200 Dänische Kronen (entsprichen aktuell 26,76 Euro) an. Die Analysten von JPMorgan wurden zuletzt in Bezug auf die Kursaussichten optimistischer. Sie hoben ihr Kursziel für Vestas von 216 Dänische Kronen auf 251 Dänische Kronen (entsprichen aktuell 33,58 Euro) an. Das Votum lautet „overweight“.

Zusammengefasst

Zum Ende des zweiten Quartals glänzte der dänische Windkraftanlagenbauer mit einem starken Newsflow und zahlreichen Auftragseingängen. Die Analysten von JPMorgan honorierten diese Entwicklung und passten ihr Kursziel deutlich nach oben an. Aus charttechnischer Sicht bietet sich folgendes Bild: Um die Trendwende weiter zu forcieren, bedarf es nunmehr eines Vorstoßes über die 25 Euro. Sollte der Ausbruch gelingen, öffnet sich die Tür in Richtung des zentralen Widerstandsbereiches um 27 Euro. Bei einem Ausbruch über die 27 Euro würden hingegen die 30 Euro warten. Um das aktuelle Momentum nicht zu gefährden, sollten etwaige Rücksetzer eng begrenzt bleiben. Bei einem Rücksetzer unter die 22 Euro würde eine Neubewertung notwendig werden.

Bn-Redaktion/mt
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