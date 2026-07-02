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Tesla liefert ab

Aktie stürzt trotzdem 02.07.2026, 20:37 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Tesla
© Bild: boersennews.de / SB
Tesla hat im zweiten Quartal deutlich mehr Fahrzeuge ausgeliefert als erwartet. Dennoch geriet die Aktie nach den Zahlen unter Druck. Für Anleger rückt damit eine zentrale Frage in den Fokus: Reicht das Autogeschäft noch aus, um die hohen Erwartungen an Tesla zu tragen?
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Tesla 343,33 EUR -8,15 % TTMzero RT

Auslieferungen schlagen Erwartungen deutlich

Tesla meldete für das zweite Quartal 480126 ausgelieferte Fahrzeuge. Damit lag der Konzern klar über dem zuvor veröffentlichten Analystenkonsens von 406024 Einheiten. Besonders wichtig blieben Model 3 und Model Y, die den Großteil der Verkäufe ausmachten. In dieser Kategorie wurden 467762 Fahrzeuge ausgeliefert, während die übrigen Modelle auf 12364 Einheiten kamen. Die Produktion lag mit 451758 Fahrzeugen unter den Auslieferungen, was auf einen Abbau von Lagerbeständen hindeutet.

Aktie reagiert trotzdem schwach

An der Börse überwog trotz der starken Zahlen die Vorsicht. Die Tesla Aktie fiel zeitweise um mehr als sechs Prozent und notierte laut Marktberichten zwischenzeitlich bei etwa 342,08 Euro. Das zeigt, wie hoch die Erwartungen im Vorfeld bereits gewesen waren. Viele Investoren hatten offenbar auf ein starkes Quartal gesetzt. Nach der Veröffentlichung kam es deshalb zu Gewinnmitnahmen. Der kräftige Absatzsprung allein genügte nicht, um neue Euphorie auszulösen.

Mehr als nur Elektroautos

Tesla wird an der Börse längst nicht mehr nur als klassischer Autobauer bewertet. Elon Musk lenkt die Aufmerksamkeit seit Monaten auf autonomes Fahren, künstliche Intelligenz, Robotaxis und den humanoiden Roboter Optimus. Genau darin liegt die Spannung. Das Fahrzeuggeschäft liefert aktuell wieder bessere Daten, doch die hohe Bewertung hängt stark an Zukunftsprojekten. Solange diese noch keinen entscheidenden Ergebnisbeitrag liefern, bleiben Quartalszahlen zum Autogeschäft besonders wichtig.

Energiegeschäft bleibt im Blick

Neben den Fahrzeugen meldete Tesla auch 13,5 Gigawattstunden an eingesetzten Energiespeichern. Das ist ein wichtiger Bereich, weil Stromspeicher, Rechenzentren und Netzstabilisierung für den Konzern zusätzliche Wachstumsfelder eröffnen können. Gleichzeitig lag dieser Wert leicht unter den Erwartungen, die Tesla im Vorfeld mit 13,8 Gigawattstunden veröffentlicht hatte. Damit bleibt auch hier die Frage offen, ob das Wachstumstempo hoch genug ist, um die Bewertung zu stützen.

Entscheidend wird der Ausblick

Die nächsten wichtigen Hinweise liefert Tesla mit den vollständigen Quartalszahlen am 22. Juli. Dann werden Umsatz, Margen, Gewinn und Ausblick im Mittelpunkt stehen. Entscheidend ist vor allem, ob der starke Absatz auch zu besseren Ergebnissen führt. Die Auslieferungen zeigen, dass die Nachfrage wieder anzieht. Die schwache Aktienreaktion zeigt aber auch, dass Anleger inzwischen mehr verlangen als nur hohe Stückzahlen.

Bn-Redaktion/tb
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