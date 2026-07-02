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Politik stoppt Enteignung

Börse feiert das Signal 02.07.2026, 20:54 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Vonovia
© Zentrale // Simon Bierwald
Die Vonovia Aktie gehört am Donnerstag zu den auffälligsten Gewinnern im DAX. Auslöser ist ein politisches Signal, das die Sorgen vor staatlichen Eingriffen in den Wohnungsmarkt verringern könnte. Für Immobilienwerte kommt die Nachricht in einer Phase, in der Zinsen, Refinanzierung und Mietpolitik weiter entscheidend bleiben.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Vonovia 22,52 EUR +5,53 % Lang & Schwarz

Immobilienwerte drehen kräftig auf

Vonovia legte am Donnerstag deutlich zu und stieg im DAX zeitweise um 4,8 Prozent. Auch andere Immobilienwerte profitierten von der besseren Stimmung. TAG Immobilien gewann im MDAX 3,5 Prozent, Aroundtown rückte um 1,8 Prozent vor. Der Grund: Am Markt wurde ein geplantes Verbot der Verstaatlichung von Mietwohnungen als Entlastung für börsennotierte Wohnimmobilienkonzerne gewertet.

Vonovia läuft dem DAX davon

Die Vonovia Aktie notierte am Nachmittag bei 22,00 Euro und lag damit klar über dem Vortagesschluss von 21,34 Euro. Das entsprach einem Plus von 3,09 Prozent und brachte den Titel unter die stärkeren DAX Werte des Tages. Der Leitindex selbst kam zur gleichen Zeit nur auf ein Plus von 0,56 Prozent. Damit zeigte sich, wie stark der politische Impuls den Immobiliensektor kurzfristig stützen konnte.

Alte Sorgen bleiben bestehen

Trotz der Erholung ist der Abstand zu früheren Höchstständen weiter groß. Die Aktie lag zuletzt noch 20,35 Prozent unter ihrem 52 Wochen Hoch von 27,62 Euro. Das 52 Wochen Tief wurde bei 18,96 Euro markiert. Diese Spanne zeigt, wie empfindlich der Markt weiterhin auf Zinsentwicklung, Bewertung der Immobilienbestände und politische Eingriffe reagiert. Vonovia bleibt damit ein Gradmesser für die Stimmung im deutschen Wohnimmobiliensektor.

Analysten sehen weiter Potenzial

Auch die Einschätzungen am Markt bleiben gemischt, aber nicht ohne Zuversicht. Laut aktuellen Analystendaten liegt das durchschnittliche Kursziel für Vonovia bei 30,09 Euro. Das höchste genannte Kursziel beträgt 55,55 Euro, das niedrigste 20,20 Euro. Von 26 erfassten Einstufungen lauten 16 auf Kaufen, 6 auf Halten und 4 auf Verkaufen. Diese breite Spanne zeigt, wie unterschiedlich die Chancen und Risiken der Aktie bewertet werden.

Politik wird zum Kurstreiber

Für Vonovia ist das Signal gegen Verstaatlichungen kurzfristig wichtig, weil es ein zentrales Risiko im Wohnungsmarkt entschärfen könnte. Entscheidend bleibt aber, ob die Aktie daraus mehr als nur eine technische Erholung machen kann. Höhere Finanzierungskosten, Investitionen in den Bestand und politische Vorgaben bleiben Belastungsfaktoren. Gleichzeitig könnten stabilere Immobilienpreise und eine nachlassende Angst vor Eingriffen dem Titel neuen Spielraum geben.

Bn-Redaktion/tb
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