Broadcom im Abwärtssog

Dieser Kursbereich zieht die Aktie an, wie ein Magnet 03.07.2026, 08:48 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Broadcom im Abwärtssog: Dieser Kursbereich zieht die Aktie an, wie ein Magnet
© panumas nikhomkhai auf Pexels
Als Broadcom Anfang Juni die Finanzergebnisse für das 2. Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorlegte, reagierte der Markt einigermaßen ernüchtert. Weniger die Zahlen selbst, als vielmehr der vorsichtige Ausblick des Unternehmens auf das laufende Quartal jagte Schockwellen durch den KI-Sektor.
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Broadcom 318,35 EUR +0,98 % TTMzero RT

Die Broadcom-Aktie geriet im Anschluss unter die Räder. Ein heftiges Kursbeben erfasste den Technologiewert. Mittlerweile sind ein paar Handelstage ins Land gegangen. Der aufgewirbelte Staub hat sich etwas gelegt. Das gibt den Blick auf die aktuelle Lage frei – und diese ist noch immer prekär.

Broadcom im Abwärtssog

Broadcom kratzte rund um die Zahlenveröffentlichung am Kursbereich von 500 US-Dollar. Dieses exponierte Kursniveau spiegelte die immense Erwartungshaltung der Marktakteure wider. Dieser konnte der Tech-Konzern – insbesondere beim Ausblick – nicht gerecht werden. Der Aktienkurs brach ein. Rasch fand sich Broadcom unterhalb der Marke von 400 US-Dollar wieder. Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zur Broadcom-Aktie lief diese auf den eminent wichtigen Kursbereich 360 US-Dollar / 350 US-Dollar zu. Das war am 14. Juni. Dieser Kursbereich wurde damals von der 200-Tage-Linie verstärkt. Entsprechend hoch war seine Relevanz aus charttechnischer Sicht. 

Broadcomm Aktienchart

Ein erster Test der Zone verlief erfolgreich. Der Aktienkurs prallte ab und drehte wieder nach oben. In dieser Phase wäre es wichtig gewesen, die 400 US-Dollar zurückzuerobern, um die untere Trendwende zu forcieren. Das Unterfangen scheiterte. Die Aktie drehte erneut ab und nimmt nun den Unterstützungsbereich 360 US-Dollar / 350 US-Dollar ins Visier. 

Der Druck auf die Zone nahm in den letzten Tagen deutlich zu. Sie wird sozusagen weichgeklopft. Sollte es zu einem Rutsch unter die 350 US-Dollar kommen, ist Obacht geboten. In diesem Fall würde einer Ausdehnung der Bewegung auf 300 US-Dollar nicht sonderlich viel im Wege stehen. Die 300 US-Dollar könnten sich als Magnet erweisen, waren sie doch Ausgangspunkt der fulminanten Rallye, die im Bereich von 500 US-Dollar ihr Ende fand. Während auf der Unterseite eine Bewegung auf 300 US-Dollar droht, bleibt es dabei, dass ein Sprung über die 400 US-Dollar das Chartbild stabilisieren würde.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bestätigten ihr Votum „buy“ für den Technologiekonzern. Das Kursziel sehen die US-Amerikaner nach wie vor bei 550 US-Dollar. Auch die Analysten von JPMorgan bleiben optimistisch. Ihr Votum lautet „overweight“, das Kursziel 580 US-Dollar. 

 

Bn-Redaktion/mt
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