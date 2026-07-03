Siemens Energy Aktie

Zündet jetzt die nächste Rally? 03.07.2026, 17:27 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Siemens
© Symbolbild von iStock.com/huettenhoelscher
RBC-Analyst Mark Fielding hat das Kursziel für Siemens Energy auf 210 Euro angehoben und erwartet im zweiten Halbjahr 2026 einen deutlichen Anstieg des bereinigten Ebita. Die Aktie profitiert von starken Trends wie Elektrifizierung, Stromnetzausbau und dem Energiebedarf von KI-Rechenzentren, steht nach einer kräftigen Rally aber unter hohem Erwartungsdruck. Entscheidend wird nun, ob Siemens Energy die starke Nachfrage tatsächlich in höhere Margen umwandeln kann.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Siemens Energy 167,39 EUR +1,89 % Lang & Schwarz

RBC sieht mehr Potenzial: Aktie gewinnt nach neuem Kursziel

Siemens Energy rückt am Freitag erneut in den Fokus der Börse. Auslöser ist eine neue Einschätzung von RBC Capital Markets. Die Analystenbank hat ihr Kursziel für die Aktie von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Am Markt kommt das gut an: Die Aktie legt um 1,31 Prozent auf 167,14 Euro zu, nachdem sie am Vortag bei 164,98 Euro geschlossen hatte. Seit Jahresbeginn steht damit ein Plus von 36,11 Prozent zu Buche.

RBC-Analyst Mark Fielding begründet seine optimistischere Einschätzung mit einer erwarteten Erholung europäischer Industrieunternehmen. Dabei spielt auch eine mögliche Entspannung der geopolitischen Lage im Nahen Osten eine Rolle. Für Siemens Energy steht jedoch vor allem die operative Entwicklung im Mittelpunkt. Fielding erwartet im zweiten Halbjahr 2026 einen deutlichen Anstieg beim bereinigten Ebita.

Die Kursentwicklung der vergangenen Monate zeigt, wie hoch die Erwartungen inzwischen sind. Innerhalb von zwölf Monaten hat die Aktie um 80,69 Prozent zugelegt. Dennoch liegt sie mit 167,14 Euro weiterhin 14,52 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 195,54 Euro, das am 24. April 2026 erreicht wurde. Damit bleibt Siemens Energy ein Wert, bei dem Marktteilnehmer besonders genau auf die nächsten operativen Signale achten dürften.

Elektrifizierung und KI-Rechenzentren treiben die Wachstumsstory

Der zentrale Treiber hinter der starken Wahrnehmung von Siemens Energy ist die hohe Nachfrage nach Energieinfrastruktur. Weltweit steigen die Investitionen in Elektrifizierung, Stromnetze und Energieversorgung. Hinzu kommt der wachsende Strombedarf moderner Rechenzentren, insbesondere durch Anwendungen rund um künstliche Intelligenz. Diese Entwicklung erhöht den Bedarf an leistungsfähiger Netzinfrastruktur und zuverlässiger Energietechnik.

Siemens Energy bewegt sich damit in einem Markt, der von langfristigen Investitionstrends geprägt ist. Der Konzern profitiert von Projekten, die auf den Ausbau und die Modernisierung der Energieversorgung ausgerichtet sind. Analysten sehen das Unternehmen deshalb in einem Umfeld positioniert, in dem strukturelle Nachfrage und industrielle Großinvestitionen zusammenkommen.

Die Marktkapitalisierung von 141,65 Milliarden Euro unterstreicht die Bedeutung des Konzerns im europäischen Industriesektor. Gleichzeitig erhöht die starke Börsenentwicklung den Druck auf das Unternehmen, die Erwartungen auch operativ zu erfüllen. Entscheidend ist nicht allein, ob die Nachfrage hoch bleibt, sondern ob Siemens Energy daraus auch eine spürbare Verbesserung der Profitabilität erzielen kann.

Die Margenfrage wird zum Lackmustest für die zweite Jahreshälfte

Im Mittelpunkt steht nun die Frage, ob Siemens Energy die angekündigte Margenverbesserung tatsächlich liefern kann. Der von RBC erwartete deutliche Anstieg beim bereinigten Ebita im zweiten Halbjahr 2026 ist dabei die wichtigste operative Messgröße. Sollte das Unternehmen diese Entwicklung bestätigen, würde dies die bisherige Neubewertung am Markt mit zusätzlichen Fundamentaldaten untermauern.

Gleichzeitig ist das Enttäuschungsrisiko gestiegen. Nach dem kräftigen Kursanstieg sind viele positive Erwartungen bereits in der Bewertung enthalten. Fällt der Ebita-Anstieg schwächer aus als von RBC prognostiziert oder verzögert sich die Margenerholung, könnte dies die Stimmung belasten. Besonders sensibel dürfte der Markt auf Aussagen des Managements zur zweiten Jahreshälfte reagieren.

Ein zusätzlicher Unsicherheitsfaktor kommt aus dem Umfeld der KI-Infrastruktur. Berichte über Metas Cloud-Pläne hatten zuletzt im Tech-Sektor für Unruhe gesorgt und bei Hardware-Ausrüstern Sorgen vor einem möglichen Überangebot in Teilen der KI-Infrastruktur geschürt. Siemens Energy ist zwar kein Chipwert und auch kein klassischer Hardware-Ausrüster für Rechenzentren. Der Konzern ist jedoch indirekt davon abhängig, dass große Cloud-Anbieter und Betreiber von Rechenzentren weiter in Energiekapazitäten und Infrastruktur investieren.

Auch die geopolitische Lage bleibt ein Faktor. Eine Entspannung im Nahen Osten gilt in der RBC-Einschätzung als eine mögliche Stütze für die Erholung europäischer Industrieunternehmen. Umgekehrt könnten neue Spannungen Lieferketten, Investitionsentscheidungen oder die allgemeine Risikobereitschaft im Industriesektor beeinträchtigen.

Der nächste Quartalsbericht dürfte daher besonders aufmerksam verfolgt werden. Im Fokus stehen Angaben zur operativen Marge, zum bereinigten Ebita und zur Nachfrageentwicklung in den relevanten Geschäftsfeldern. Siemens Energy steht vor der Aufgabe, die starke Branchenfantasie rund um Elektrifizierung, Netzausbau und KI-getriebenen Energiebedarf in messbare Ergebnisfortschritte zu übersetzen. Genau daran dürfte sich entscheiden, wie belastbar die aktuelle Börsenstory des Konzerns wirklich ist.

Bn-Redaktion/aw
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
WA7DY7
Ask: 1,26
Hebel: 18,81
mit starkem Hebel
UQ65MX
Ask: 4,43
Hebel: 4,05
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: WA7DY7 UQ65MX. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
2 Ölpreise fallen deutlich - Fortschritte zwischen USA und Iran belasten Hauptdiskussion
3 Übernahmekampf eskaliert: Wird die Commerzbank italienisch? Hauptdiskussion
4 Wachsendes Problem mit kriminellen Kunden im Online-Handel Hauptdiskussion
5 ROUNDUP 2: Gespräche zwischen Iran und USA starten - Vance optimistisch Hauptdiskussion
6 Menschen in Deutschland zahlen überwiegend ohne Bargeld Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
BYD überholt Tesla: Jetzt wird es spannend!

17:41 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SAP-Aktie: Verkaufsdruck kehrt zurück – Aktie rutscht wieder ins …

14:56 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Micron-Aktie zieht wieder an: Rally nimmt wieder Fahrt auf

13:56 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

E.ON-Aktie startet durch: Darum gehört der Versorger heute zu den …

13:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dax auf Rekordjagd: Rheinmetall – Das ist noch nicht ausgestanden…

10:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Broadcom im Abwärtssog: Dieser Kursbereich zieht die Aktie an, wie …

8:48 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Politik stoppt Enteignung: Börse feiert das Signal

Gestern 20:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tesla liefert ab: Aktie stürzt trotzdem

Gestern 20:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer