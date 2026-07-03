E.ON-Aktie startet durch

Darum gehört der Versorger heute zu den DAX-Spitzenreitern 03.07.2026, 13:03 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild E.ON
© eon.com
Die E.ON-Aktie zählt am Freitag zu den stärksten Werten im DAX. Nach zuletzt eher schwächeren Handelstagen legen die Papiere des Energiekonzerns deutlich zu und setzen sich an die Spitze des deutschen Leitindex. Damit rückt die Frage in den Fokus, ob die Erholung nun neuen Schwung aufnehmen kann.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
E.ON 19,03 EUR +3,59 % Tradegate

Deutlicher Kurssprung zum Wochenschluss

Mit einem Plus von mehr als drei Prozent steigt die E.ON-Aktie auf rund 19 Euro und gehört damit zu den besten DAX-Werten des Tages. Der Kurs macht damit einen Teil der jüngsten Schwäche wieder wett und nähert sich erneut dem 52-Wochen-Hoch von knapp 20 Euro an. Auch im Gesamtmarkt hebt sich E.ON klar ab und lässt den DAX deutlich hinter sich.

Defensive Werte wieder gefragt

Ein konkreter Unternehmensimpuls ist derzeit nicht erkennbar. Vielmehr profitieren defensive Versorgeraktien erneut von ihrer vergleichsweise stabilen Geschäftsentwicklung. In einem Umfeld anhaltender Unsicherheiten greifen viele Investoren wieder verstärkt zu Unternehmen mit planbaren Erträgen und vergleichsweise konjunkturunabhängigen Geschäftsmodellen. E.ON gilt mit seinem regulierten Netzgeschäft und dem Energievertrieb als vergleichsweise defensiver Wert innerhalb des DAX.

Jetzt rückt das Jahreshoch wieder in den Fokus

Charttechnisch verbessert sich die Ausgangslage durch den kräftigen Kursanstieg spürbar. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch ist inzwischen nur noch gering. Sollte die Aufwärtsbewegung anhalten, könnte die Aktie diesen Bereich schon in den kommenden Handelstagen erneut ins Visier nehmen.

Ob daraus ein nachhaltiger Ausbruch gelingt oder zunächst neue Gewinnmitnahmen einsetzen, dürfte maßgeblich von der allgemeinen Marktstimmung abhängen. Der heutige Kursanstieg zeigt jedoch, dass Anleger bei defensiven DAX-Werten derzeit wieder verstärkt zugreifen.

Bn-Redaktion/js
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