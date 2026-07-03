Micron-Aktie zieht wieder an

Rally nimmt wieder Fahrt auf 03.07.2026, 13:56 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Micron-Aktie zieht wieder an: Rally nimmt wieder Fahrt auf
© Foto von Numan Ali auf Unsplash
Die Micron-Aktie meldet sich am Freitag eindrucksvoll zurück. Nach dem deutlichen Rücksetzer vom Vortag legt der Speicherchip-Hersteller kräftig zu und knüpft damit an seinen langfristigen Aufwärtstrend an. Im Fokus bleibt vor allem die starke Nachfrage nach KI-Speicherlösungen, die das Unternehmen zu einem der größten Profiteure des KI-Booms gemacht hat.

Kräftige Gegenbewegung nach Rücksetzer

Mit einem Plus von mehr als fünf Prozent steigt die Micron-Aktie wieder über die Marke von 900 Euro. Damit macht das Papier einen großen Teil der Verluste des Vortags wett, als die Aktie zeitweise deutlich unter Druck geraten war.

Trotz der erhöhten Schwankungen bleibt die langfristige Entwicklung beeindruckend. Auf Sicht der vergangenen drei Monate hat die Aktie deutlich zugelegt, seit Jahresbeginn summiert sich das Plus sogar auf rund 260 Prozent.

KI-Nachfrage bleibt der wichtigste Treiber

Fundamental profitiert Micron weiterhin vom Boom rund um Künstliche Intelligenz. Vor allem High-Bandwidth-Memory (HBM), der für moderne KI-Beschleuniger benötigt wird, sorgt für eine anhaltend hohe Nachfrage. Das Unternehmen gilt neben den großen asiatischen Wettbewerbern als einer der wichtigsten Anbieter in diesem Markt.

Die starke Position im KI-Speichermarkt sorgt dafür, dass Investoren trotz zwischenzeitlicher Rückschläge weiter auf langfristiges Wachstum setzen.

Hohe Erwartungen bleiben bestehen

Nach der außergewöhnlichen Kursrally bleibt die Bewertung allerdings ambitioniert. Entsprechend reagieren Anleger inzwischen sensibel auf neue Unternehmensmeldungen und Gewinnmitnahmen können jederzeit für stärkere Schwankungen sorgen.

Die heutige Erholung zeigt jedoch, dass das Vertrauen in die langfristige Wachstumsgeschichte bislang intakt bleibt. Entscheidend wird sein, ob Micron die hohen Erwartungen mit weiterem Umsatz- und Gewinnwachstum untermauern kann.

Bn-Redaktion/js
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