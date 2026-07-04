Ford gesteht schweres KI-Versagen

Kann diese radikale Rückholaktion die Aktie retten? 04.07.2026, 17:21 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Ford
© Foto von Dan Dennis auf Unsplash
Beim US-Automobilhersteller Ford vollzieht sich eine spektakuläre strategische Kehrtwende, die am Markt für erhebliche Diskussionen sorgt. Der Autogigant hat offiziell eingeräumt, dass die ambitionierte Künstliche-Intelligenz-Offensive der vergangenen Jahre zu drastischen Qualitätsmängeln bei den Fahrzeugen geführt hat. An der New Yorker Börse spiegelt sich die anhaltende Verunsicherung der Investoren bereits im Kursverlauf wider: Die Ford-Aktie verzeichnete zuletzt leichte Verluste, ging bei 13,36 US-Dollar aus dem Handel und büßte damit im Zuge der allgemeinen Branchenkorrektur knapp 2 Prozent ein.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Ford Motor 11,78 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Milliardenkosten durch blinden Glauben an Algorithmen
Die finanziellen Folgen wiegen schwer: Allein für das laufende Jahr 2026 belaufen sich die garantiebedingten Materialkosten auf rund eine Milliarde US-Dollar. Laut dem operativen Chef Kumar Galhotra verließ sich der Konzern zu blind auf automatisierte Qualitätssysteme. In namhaften Rankings zur Fahrzeugqualität stürzte das Traditionsunternehmen deshalb zeitweise weit unter den Branchendurchschnitt ab.

Das Comeback der Veteranen als dringend benötigter Rettungsanker
Um das Ruder herumzureißen, setzt das Management wieder voll auf menschliche Expertise statt auf reine Software. Ford holte insgesamt 350 erfahrene Ingenieure zurück, die zuvor im Zuge von Sparmaßnahmen entlassen worden waren. Diese intern als „Graubärte“ bezeichneten Spezialisten bringen die notwendige Praxiserfahrung aus etlichen Produktzyklen mit, um Fehler in den Produktionslinien direkt zu beheben.

Keine Abkehr von der KI – Fokus liegt auf der Neuprogrammierung
Der Eingriff bedeutet jedoch keine Abkehr von Zukunftstechnologien. Die Veteranen sollen neben der Ausbildung junger Nachwuchskräfte die mangelhaften KI-Tools grundlegend neu programmieren. Da Künstliche Intelligenz nur so gut ist wie ihre Trainingsdaten, soll die menschliche Logik die Software optimieren. Erste Erfolge zeigen sich bereits in deutlich verbesserten Qualitätsstudien für das laufende Jahr 2026.

Hohe Rückrufzahlen belasten das charttechnische Bild weiterhin
Aus Sicht der Markttechnik bleibt die Ford-Aktie dennoch in einem volatilen Abwärtstrend gefangen. Das Unternehmen hält in den USA weiterhin den unrühmlichen Spitzenplatz bei den jährlichen Rückrufen. Das Unterschreiten der 50-Tage-Linie trübt das Bild kurzfristig ein. Solange die teuren Garantiekosten die Bilanzen belasten, müssen Investoren mit weiteren Schwankungen rechnen, ehe die neue Software-Strategie nachhaltig greift.

Bn-Redaktion/js
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