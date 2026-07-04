Dax sprintet ins Wochenende

E.ON – Aktie bricht aus. Die nächsten Kursziele 04.07.2026, 09:30 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax sprintet ins Wochenende: E.ON – Aktie bricht aus. Die nächsten Kursziele
© Bild: istockphoto.com/Teka77
Was war das für eine Handelswoche! Der deutsche Leitindex setzte in der zweiten Wochenhälfte zu einer imposanten Rekordjagd an. Das bisherige Hoch, das bei 25.508 Punkten ausgebildet wurde, wurde förmlich überrannt. Der Wochenschluss nahe der Marke von 25.800 Punkten nährt die Hoffnung auf eine baldige Bewegung auf 26.000 Punkte. Möglicherweise kommt diese bereits in der nächsten Handelswoche…
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
DAX 25.804,25 PKT +0,74 % Ariva Indikation
E.ON 19,15 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Der US-Arbeitsmarktbericht für Juni, der am Donnerstag (02. Juli) veröffentlicht wurde, löste die veritable Zwischenrallye an den Aktienmärkten aus. Die schwächer als erwartet ausgefallenen Daten dämpften die Sorgen hinsichtlich einer baldigen Zinsanhebung in den USA. Nun macht bekanntlich eine Schwalbe noch keinen Sommer, doch zur Entspannung trug der Arbeitsmarktbericht allemal bei.

Am Freitag musste der Dax ohne die Unterstützung der US-Börsen auskommen, die feiertagsbedingt geschlossen blieben. Angesichts des beeindruckenden Momentums war die Unterstützung ohnehin nicht vonnöten.

Unter konjunkturellen Aspekten stand am Freitag noch die wichtige Veröffentlichung des deutschen Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor an. Die Daten überraschten positiv. Entsprechend trugen sie zur guten Stimmung bei.  

Das kann man auch unumwunden auf die E.ON-Aktie übertragen. Die Aktie des deutschen Versorgers „eskalierte“ förmlich zum Wochenschluss. So ganz überraschend kam die Zwischenrallye nicht. Bereits im letzten Kommentar vom 25. Juni thematisierten wir diese überaus spannende charttechnische Formation.

Chartanalyse

E.ON – Aktie bricht aus. Die nächsten Kursziele

Mit einem satten Tagesplus von über 4 Prozent gehörte die E.ON-Aktie (WKN: ENAG99 | ISIN: DE000ENAG999 | Ticker-Symbol: EOAN)  zu den Top-Performern im Dax. Mit der Zwischenrallye hat die Versorgeraktie eine bullische Keil-Formation (orange dargestellt) aufgelöst. Bereits in der Kommentierung vom 25. Juni thematisierten wir an dieser Stelle diese überaus hoffnungsvolle Formation. Nun ist es soweit. Und es gilt, diesen Ausbruch zu bewerten.

Die Aktie brach über die Oberseite des Keils (gleichbedeutend mit dem mittelfristigen Abwärtstrend) aus. Mit dem Wochenschluss oberhalb des wichtigen Widerstands von 19 Euro löste die Aktie ein weiteres wichtiges Kaufsignal aus. Mit dem nächsten Widerstand bei 20 Euro und dem aktuellen 52-Wochen-Hoch bei 20,44 Euro warten nunmehr zwei weitere potenzielle Bewegungsziele.

Rücksetzer sollten im besten Fall eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden. Sollte es unter die 18 Euro gehen, ist Obacht geboten. Ein deutlicher Rücksetzer unter die 17,3 Euro würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bestätigten einmal mehr ihr Votum „hold“ für die E.ON-Aktie. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 17,4 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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