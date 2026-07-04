Infineon

Ein Aktienkurs von 100 Euro scheint nur eine Frage der Zeit zu sein 04.07.2026, 09:17 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Infineon: Ein Aktienkurs von 100 Euro scheint nur eine Frage der Zeit zu sein
© Bild: istockphoto.com/Victor Golmer
Die Aktie des deutschen Halbleiterherstellers Infineon gehört ob des KI-Bezugs sicherlich derzeit zu den spannendsten Titeln im deutschen Leitindex.
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Name Aktuell Diff. Börse
Infineon Technologies 77,44 EUR +2,57 % Lang & Schwarz
ASML Holding 1.627,20 EUR +5,11 % L&S Exchange

Der Markt honorierte insbesondere die exzellenten Perspektiven des Konzerns. Die Kursrallye der letzten Monate ist mit eindrucksvoll nur unzureichend beschrieben. Allein von Anfang April bis Anfang Juni jagte die Infineon-Aktie von knapp 40 Euro auf knapp 90 Euro hoch. Dass eine derartige Rallye nach einer Korrektur zumindest nach einer Konsolidierung verlangt, sollte nicht überraschen. Und die kam dann auch! In den letzten Wochen bewegte sich die Infineon-Aktie innerhalb einer Range seitwärts. Die obere Begrenzung wurde hierbei vom Kursbereich von 90 Euro gebildet, während auf der Unterseite der Kursbereich 75 Euro / 72,5 Euro Rücksetzern bislang Einhalt gebot.

Wie ist die Konsolidierung einzuordnen?

Dass die Infineon-Aktie (WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX) eine derartige Kursrallye ausgedehnt konsolidiert, sollte zunächst nicht überraschen. Solange die Aktie die aktuell als zentral einzustufende Unterstützungszone 75 Euro / 72,5 Euro verteidigen kann, ist alles im grünen Bereich. Über kurz oder lang muss es für die Aktie allerdings in Richtung 90 Euro gehen. Ein Ausbruch über die 90 Euro würde die Tür in Richtung 100 Euro aufstoßen. Angesichts des Momentums scheint ein Aktienkurs von 100 Euro für nicht wenige Marktakteure nur eine Frage der Zeit zu sein. Doch ein Selbstläufer ist das Ganze nicht, obgleich Infineon Rückenwind von vielen Analysten bekommt.

Chartanalyse

Das sagen die Analysten

Die Analysten der Privatbank Berenberg ließen nichts anbrennen und hoben das Kursziel für Infineon von 70 Euro auf 100 Euro an. Das Votum lautete dabei unverändert „buy“. Die Analysten von Jefferies bestätigten ihr Votum „buy“. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 96 Euro. Die Analysten von Bernstein Research bestätigten ihre Einstufung „outperform“ für die Infineon-Aktie. Das Kursziel sehen sie bei sportlichen 102 Euro. Es gibt aber auch zurückhaltendere Einstufungen. So bewerten die Analysten der Schweizer UBS die Aktie „nur“ mit „neutral“. Das Kursziel sehen sie bei 61 Euro.

Zusammengefasst

Die Infineon-Aktie konsolidiert aktuell. Aus charttechnischer Sicht ist das Ganze durchaus zu begrüßen. Wichtig: Etwaige Rücksetzer sollten unbedingt auf 72,5 Euro begrenzt bleiben. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. Ein Vorstoß über die 90 Euro würde hingegen das Tor in Richtung Dreistelligkeit öffnen.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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