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Dax – Kommt es in der nächsten Woche zum großen Knall?

Allianz entsagt der Schwerkraft und hebt ab 05.07.2026, 09:53 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax – Kommt es in der nächsten Woche zum großen Knall? Allianz entsagt der Schwerkraft und hebt ab
© Bild: istockphoto.com/antoniotruzzi
Das dritte Börsenquartal begann mit einem Paukenschlag im Dax. Der deutsche Leitindex nutzte die Gunst der Stunde und schwang sich zu neuen Rekordhöhen auf. Fast hätte der Dax an der Marke von 26.000 Punkten angeklopft. Aufgeschoben ist bekanntlich nicht aufgehoben und so könnte der wichtige Kursbereich in der nächsten Handelswoche einem ernsthaften Test unterzogen werden.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Allianz 419,10 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
DAX 25.804,25 PKT +0,76 % Ariva Indikation

Der Ausblick auf die nächsten Tage verspricht einmal mehr Spannung. Dax & Co. könnten vor einer richtungsweisenden Handelswoche stehen. Zu den konjunkturellen Höhepunkten gehört unter anderem der ISM-Index für den Dienstleistungssektor, der bereits am Montag 06. Juli in den USA veröffentlicht wird. Am kommenden Mittwoch (08. Juli) wird das Protokoll der letzten geldpolitischen Sitzung der Fed (fand am 16. Juni und 17. Juni statt) veröffentlicht. Ob der Brisanz des Termins ist durchaus mit frischen Impulsen für die Aktienmärkte zu rechnen.

Kurzum. Mit dem schwachen US-Arbeitsmarktbericht für Juni, der am Donnerstag veröffentlicht wurde, haben die Aktienmärkte Aufwind bekommen, traten doch die Zinsängste ein wenig in den Hintergrund. In den nächsten Tagen muss es darum gehen, den Schwung zu nutzen. Für den Dax stellen die 26.000 Punkte das nächste Ziel dar. Ein erfolgreicher Ausbruch würde dem Index womöglich weiteren Schwung bringen. Die Tür zur Sommerrallye steht offen.

Sommerrallye ist auch das Stichwort für die Allianz-Aktie. Diese brennt bereits seit geraumer Zeit ein fulminantes Kursfeuerwerk ab. Mit dem Ausbruch über die Widerstandszone 390 Euro / 396 Euro löste die Allianz-Aktie ihre charttechnischen Fesseln.

Chart

Allianz – Aktie entsagt der Schwerkraft und hebt ab

Die Allianz-Aktie (WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005 | Ticker-Symbol: ALV) weist unter den Dax-Titeln aktuell ein starkes Aufwärtsmomentum auf. Der erfolgreiche Test der wichtigen Unterstützung von 370 Euro legte den Grundstein für eine furiose Zwischenrallye, Mit dem Ausbruch über den Widerstandsbereich 390 Euro / 396 Euro löste die Allianz-Aktie ein starkes Kaufsignal aus. Der Ausbruch über die 400 Euro lieferte die Bestätigung. Die zurückliegenden Kursgewinne sind durchaus beeindruckend und lassen ob der gezeigten Dynamik weitere Kurssteigerungen erwarten. Das potenzielle Kursziel zeichnet sich bereits ab – der Kursbereich 440 Euro aus dem Jahr 2000 wartet.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der Berenberg haben ihr Votum „buy“ bestätigt. Das Kursziel sehen die Analysten unverändert bei sportlichen 684 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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