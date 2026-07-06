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Airbus-Aktie setzt Aufwärtstrend fort

Rückt jetzt das Jahreshoch in den Fokus? 06.07.2026, 13:05 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Airbus
© Foto von Kevin Hackert auf Unsplash
Die Aktie von Airbus SE präsentiert sich weiterhin in einer starken Verfassung und knüpft an die positive Entwicklung der vergangenen Handelstage an. Während der DAX insgesamt nur leicht zulegen kann, entwickelt sich der Luftfahrtkonzern erneut überdurchschnittlich. Damit setzt sich die jüngste Gewinnserie fort und die Aktie rückt wieder stärker in den Fokus des Marktes.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
SAP 140,28 EUR +0,59 % Lang & Schwarz
Siemens 278,68 EUR -1,55 % Lang & Schwarz
Airbus 209,10 EUR +1,55 % Lang & Schwarz

Vierter Handelstag mit Kursgewinnen

Die Airbus-Aktie verzeichnet den vierten Handelstag in Folge ein Plus und bestätigt damit ihren zuletzt eingeschlagenen Aufwärtstrend. Nach mehreren positiven Börsentagen bleibt die Dynamik zunächst erhalten, auch wenn sich erst in den kommenden Sitzungen zeigen wird, ob die freundliche Entwicklung nachhaltig Bestand haben kann. Die Aktie gehört damit erneut zu den stärkeren Werten im deutschen Leitindex.

Deutlich stärker als der DAX

Während sich der DAX insgesamt nur leicht verbessert, kann Airbus eine deutlich bessere Entwicklung vorweisen. Die Aktie platziert sich damit im oberen Bereich der Indexmitglieder und hebt sich positiv vom Gesamtmarkt ab. Die relative Stärke gegenüber dem Leitindex zeigt, dass der Titel derzeit mehr Nachfrage auf sich zieht als viele andere DAX-Unternehmen.

Jahreshoch bleibt in Reichweite

Durch die anhaltenden Kursgewinne verringert sich der Abstand zum höchsten Stand der vergangenen zwölf Monate weiter. Gleichzeitig bewegt sich die Aktie weiterhin klar über ihrem Jahrestief. Damit bleibt das Papier innerhalb seiner Handelsspanne in einer vergleichsweise starken Ausgangslage und nähert sich wieder den Höchstständen des vergangenen Jahres an.

Airbus bleibt eines der DAX-Schwergewichte

Unabhängig von der aktuellen Kursentwicklung zählt Airbus SE weiterhin zu den bedeutendsten Unternehmen im DAX. Aufgrund seiner hohen Marktkapitalisierung gehört der Luftfahrtkonzern zu den am stärksten gewichteten Indexmitgliedern und besitzt entsprechend großen Einfluss auf die Entwicklung des deutschen Leitindex. Lediglich Siemens und SAP SE weisen derzeit eine noch höhere Gewichtung auf. Die jüngste Kursserie unterstreicht damit die wichtige Rolle, die Airbus derzeit im DAX einnimmt.

Bn-Redaktion/js
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