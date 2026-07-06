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Nordex - Kurs bricht dramatisch ein

Ist der Abverkauf eine Kaufchance? 06.07.2026, 15:04 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Nordex - Kurs bricht dramatisch ein: Ist der Abverkauf eine Kaufchance?
© Foto von Thomas Richter auf Unsplash
Einen gebrauchten Wochenstart hat heute die Aktie des deutschen Windkraftanlagenbauers Nordex. Im frühen Montagshandel ging es kräftig nach unten. Zur Stunde beträgt das Tagesminus über 6 Prozent. Aus charttechnischer Sicht kommt dieser knackige Rücksetzer zur Unzeit, war die Aktie doch gerade im Begriff, das Widerstandscluster im Bereich von 50 Euro unter Druck zu setzen. Wie ist der heutige Abverkauf einzuordnen? Ist der Rücksetzer nur temporärer Natur oder steckt da womöglich mehr dahinter – etwa eine potenzielle Top-Bildung?
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Nordex 43,65 EUR -4,96 % Lang & Schwarz

Nordex – Ist der Abverkauf eine Kaufchance?

Der untere Chart der Nordex-Aktie (WKN: A0D655 | ISIN: DE000A0D6554 | Ticker-Symbol: NDX1) verdeutlicht die spannende charttechnische Konstellation. Der Widerstandsbereich um 50 Euro thront über dem Kursverlauf des Windkraftanlagenbauers. Das Risiko, das sich in diesem Bereich ein Doppeltop ausbildet, ist nicht zu unterschätzen. Dass der Nordex-Kurs unmittelbar vor dem Erreichen der 50 Euro nach unten abdrehte, passt da durchaus ins Bild. 

Nordex Aktienchart

Aus charttechnischer Sicht wäre es ideal, wenn die Aktie den Kursrücksetzer auf 42,5 Euro begrenzen könnte. Weitere wichtige Unterstützungen liegen bei 40 Euro und 37,5 Euro. Ein Rücksetzer unter die 37,5 Euro ist unter allen Umständen zu verhindern, würde sich in diesem Fall doch das Doppeltop vervollständigen. Ein Rücksetzer unter die 37,5 Euro würde zudem eine Neubewertung der Lage notwendig machen. Gleichzeitig würde sich durch die Vervollständigung des Doppeltops der Aktie enormes Abwärtspotenzial eröffnen. Selbst eine Ausdehnung der Bewegung auf 25 Euro wäre in diesem Fall nicht ausgeschlossen. Um das Gespenst einer drohenden Doppeltopformation zu verjagen, bedarf es eines nachhaltigen Ausbruchs über die 50 Euro.

Unter fundamentalen Aspekten läuft es für Nordex weiter rund. Auch zuletzt vermeldete das Unternehmen Auftragseingänge – so etwa über 197 MW von ENOVA und BMR und weitere 325 MW aus den USA. 

Das sagen die Analysten

Die Analysten der kanadischen RBC bleiben zurückhaltend. Ihr Votum für die Aktie lautet „underperform“. Das Kursziel hoben die Kanadier dennoch von 35 Euro auf 38 Euro an. Ganz anderer Meinung sind die Analysten von Jefferies. Ihr Votum lautet „buy“. Das Kursziel passten sie von 57 Euro auf 58 Euro an. Ganz ähnlich gingen die Analysten von Deutsche Bank Research vor. Ihr Votum lautet „buy“. Das Kursziel hoben sie von 59 Euro auf 61 Euro an.

Bn-Redaktion/mt
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