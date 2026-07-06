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Dividende in Gefahr

Neue Sorge im Commerzbank Poker 06.07.2026, 18:45 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Commerzbank
© Masood Aslami via Pexels
Der Übernahmepoker zwischen Commerzbank und Unicredit bleibt eines der wichtigsten Bankenthemen am deutschen Aktienmarkt. Nach dem Ende der verlängerten Annahmefrist rückt nun das finale Ergebnis in den Mittelpunkt. Für Aktionäre geht es nicht nur um Kontrolle, sondern auch um Ausschüttungen, Bewertung und die künftige Strategie.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Commerzbank 38,05 EUR +0,90 % Lang & Schwarz
UniCredit 82,25 EUR +0,45 % Lang & Schwarz

Frist ist abgelaufen

Unicredit hatte die weitere Annahmefrist für das Übernahmeangebot bis zum 3. Juli 2026 verlängert. Das finale Ergebnis soll am 8. Juli vorgelegt werden. Geboten werden 0,485 Unicredit Aktien je Commerzbank Aktie. Die Commerzbank lehnt das Angebot weiter ab und verweist darauf, dass aus ihrer Sicht weder eine angemessene Prämie noch ein überzeugender Plan für einen Zusammenschluss vorliegt.

Annahmequote bleibt umstritten

Schon vor Ablauf der Frist gab es Streit über die tatsächliche Unterstützung der Aktionäre. Nach Angaben der Commerzbank lag die Annahmequote innerhalb der regulären Frist bei 12,51 Prozent. Die Bank betonte zugleich, nur ein kleiner Teil der angedienten Aktien stamme von unabhängigen Großinvestoren und Privatanlegern. Unicredit weist solche Vorwürfe zurück und betont, transparent und regelkonform gehandelt zu haben.

Dividende wird zur Kernfrage

Für Anleger wird die Ausschüttungspolitik damit wichtiger. Die Commerzbank hat ihre Eigenständigkeit zuletzt auch mit steigenden Ausschüttungen und höheren Gewinnzielen verteidigt. Im Fall eines Zusammenschlusses könnten jedoch Restrukturierungskosten, IT Investitionen und mögliche Integrationslasten stärker ins Gewicht fallen. Genau deshalb rückt die Frage in den Vordergrund, ob eine Übernahme kurzfristig zwar strategische Fantasie schafft, mittelfristig aber die Dividendenperspektive belastet.

Bund bleibt auf Distanz

Ein weiterer Unsicherheitsfaktor ist die politische Ebene. Der Bund hält rund zwölf Prozent an der Commerzbank und will das Tauschangebot von Unicredit nicht annehmen. Damit bleibt der Widerstand gegen den Vorstoß sichtbar. Für Unicredit ist das ein Problem, weil die Italiener zwar bereits eine starke Position aufgebaut haben, aber weiter auf Akzeptanz bei Aktionären, Regulatoren und politischen Akteuren angewiesen sind.

Entscheidung rückt näher

Der 8. Juli wird nun zum nächsten wichtigen Termin. Dann zeigt sich, wie viele Aktionäre Unicredit tatsächlich überzeugen konnte. Für die Commerzbank Aktie bleibt die Lage zweigeteilt. Eine hohe Annahmequote könnte die Übernahmefantasie neu anheizen. Ein schwaches Ergebnis würde dagegen die Eigenständigkeitsstrategie stärken. Entscheidend ist am Ende, welches Szenario den größeren Wert für Aktionäre verspricht.

Bn-Redaktion/tb
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