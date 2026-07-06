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16,6 Milliarden Euro Deal

Diese KI Aktie hebt ab 06.07.2026, 16:28 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Bitcoin
© bn
TeraWulf rückt mit einem neuen Großvertrag ins Zentrum der KI Infrastruktur Wette. Das Unternehmen hat mit Anthropic einen langfristigen Mietvertrag für einen KI Campus in Kentucky vereinbart. An der Börse löste die Nachricht sofort starke Käufe aus.
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TeraWulf 21,24 EUR +12,97 % Baader Bank

Anthropic sichert sich Rechenleistung

Der Vertrag läuft über 20 Jahre und soll TeraWulf über die erste Laufzeit rund 19 Milliarden US Dollar Umsatz bringen. Umgerechnet entspricht das rund 16,6 Milliarden Euro. Anthropic soll am Standort Justified Data in Hawesville Kapazität von rund 401 Megawatt erhalten. Die erste Leistung soll in der zweiten Jahreshälfte 2027 verfügbar sein, der vollständige Betrieb ist für Anfang 2028 geplant.

TeraWulf wird neu bewertet

Die Aktie sprang am Montag deutlich an und lag zeitweise rund 20 Prozent im Plus. Der Kurs erreichte im Tageshoch 27,48 US Dollar, umgerechnet etwa 24,00 Euro. Später notierte die Aktie bei 23,58 US Dollar oder rund 20,60 Euro. Für Anleger ist der Ausschlag bemerkenswert, weil TeraWulf lange vor allem als Bitcoin Miner wahrgenommen wurde. Der neue Vertrag stärkt nun das Bild eines Unternehmens, das seine Energie und Rechenzentren stärker auf KI Kunden ausrichtet.

Vom Bitcoin Miner zum KI Vermieter

Der Deal zeigt, wie stark sich das Geschäftsmodell ehemaliger Kryptomining Unternehmen verändert. Rechenzentren, Stromzugänge und bestehende Infrastruktur werden für Entwickler künstlicher Intelligenz zunehmend wertvoll. Anthropic braucht für seine KI Modelle große und verlässliche Kapazitäten. TeraWulf kann genau diese Infrastruktur bereitstellen. Damit wird die Aktie stärker an das Wachstum des KI Marktes gekoppelt als an den Bitcoin Preis.

Abernathy Verkauf bringt Kapital

Parallel zum Anthropic Vertrag verkauft TeraWulf seine Mehrheitsbeteiligung von 50,1 Prozent am Abernathy Joint Venture an Fluidstack und Partnerinvestoren. Das Projekt in Texas umfasst einen geplanten KI Rechenzentrumscampus mit 168 Megawatt. TeraWulf hatte dort rund 450 Millionen US Dollar investiert, umgerechnet etwa 393 Millionen Euro. Der Verkauf soll Kapital freisetzen, das in eigene KI Infrastrukturprojekte fließen kann.

Großer Vertrag, große Erwartungen

Der Anthropic Deal liefert TeraWulf langfristig planbare Umsätze und macht die KI Strategie greifbarer. Gleichzeitig bleiben die Risiken hoch. Der Ausbau großer Rechenzentren braucht viel Kapital, Strom und Zeit. Entscheidend wird, ob TeraWulf die Kapazitäten wie geplant bereitstellen kann und ob die Nachfrage nach KI Rechenleistung hoch bleibt. Die Aktie hat mit dem Kurssprung bereits viel Hoffnung eingepreist.

Bn-Redaktion/tb
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