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Dax bleibt in Lauerstellung

Deutsche Telekom – Ist das endlich die Trendwende? 07.07.2026, 12:05 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax bleibt in Lauerstellung: Deutsche Telekom – Ist das endlich die Trendwende?
© Bild von Avcom InfoTech auf Pixabay
Der deutsche Leitindex bleibt in Lauerstellung. Die 26.000er Marke ist weiterhin ganz nah. Allerdings hat der Schwung deutlich nachgelassen. Der deutsche Leitindex wirkt ob fehlender Impulse etwas müde. Erschwerend kommt hinzu, dass die Ölpreise im frühen Dienstagshandel wieder zulegen. So nimmt Brent-Öl aktuell wieder die Marke von 73 US-Dollar ins Visier.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Telekom 25,76 EUR +1,06 % TTMzero RT
DAX 25.669,99 PKT -0,54 % Ariva Indikation

Von konjunktureller Seite bleibt es heute vergleichsweise ruhig. Es werden nur wenige Daten erwartet. Die Blicke dürften sich daher bereits auf morgen richten. In den USA wird am morgigen Mittwoch das Protokoll der letzten geldpolitischen Sitzung der Fed veröffentlicht. Dieses dürfte tiefe Einblicke gewähren. Das Zinsthema hat nach dem schwachen US-Arbeitsmarktbericht für Juni zwar etwas an Brisanz verloren, doch vom Tisch ist es damit noch nicht. 

Kurzum. Der Dax scheint in der Lage zu sein, jederzeit die Marke von 26.000 Punkten zu überspringen. Aber genau darin könnte die Gefahr liegen. Jeder rechnet mit einem Sprung über die 26.000 Punkte. Doch je länger dieser auf sich warten lässt, umso größer wird das Risiko auf der Unterseite und damit das Korrekturrisiko. 

Lange Zeit rang die Aktie der Deutschen Telekom um Aufwärtsmomentum. In den letzten Wochen und Monaten ging es kräftig bergab mit dem Aktienkurs. Notierte die Deutsche Telekom im Februar dieses Jahres noch im Bereich von 34 Euro, bot sich zuletzt ein ganz anderes Bild – die Aktie drohte unter die Marke von 24 Euro zu rutschen.

Deutsche Telekom Aktienchart

Deutsche Telekom – Ist das endlich die Trendwende?

Zum Monatswechsel wurde es noch einmal prekär für die Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE). Der Aktienkurs geriet noch einmal stärker unter Druck und rutschte unter die wichtige Unterstützung von 26 Euro. Dabei blieb es nicht, denn kurzzeitig ging es auch unter die Marke von 24 Euro. Erst mit dem Rücksetzer unter die 24 Euro setzte eine Gegenbewegung ein. Diese steht nun vor ihrer ersten charttechnischen Bewährungsprobe. Die Aufgabenstellung ist dabei klar definiert: Die Aktie muss über die 26 Euro, um der Erholung Relevanz zu verleihen. Sollte die Aktie jedoch an diesem Kursbereich scheitern, wäre das für die Bodenbildung ein herber Rückschlag. Ein weiterer Kursrutsch wäre in diesem Fall nicht auszuschließen. Gelingt hingegen das Unterfangen, könnte es für die Deutsche Telekom rasch in Richtung 27 Euro und 28 Euro gehen.
Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der britischen Investmentbank Barclays bewerten die Aktie unverändert mit „overweight“. Das Kursziel senkten sie dabei von 39,5 Euro auf 36,5 Euro.  

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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