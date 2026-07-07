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Renk wieder obenauf

Aktie holt sich das Momentum zurück und startet durch 07.07.2026, 11:27 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Renk wieder obenauf: Aktie holt sich das Momentum zurück und startet durch
© Selbsterstellt
Die Aktie des Augsburger Herstellers von Motoren und Antriebssystemen für militärische und zivile Anwendungen Renk befindet sich seit Monaten in einer ausgeprägten Korrektur. Ausgehend vom Hoch, das die Aktie im Oktober des letzten Jahres im Bereich von 90 Euro ausgebildet hatte, verlor sie deutlich. Ende Juni dieses Jahres drohte gar ein Rücksetzer unter die Marke von 40 Euro. Dazu kam es aber nicht, denn die Aktie drehte schwungvoll nach oben ab und holte sich das Aufwärtsmomentum zurück.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
RENK Group 48,68 EUR +0,38 % Lang & Schwarz

Renk - Aktie holt sich das Momentum zurück und startet durch

Vor wenigen Tagen gab Renk die Übernahme der britischen David Brown Defence bekannt. David Brown Defence gilt als führender Anbieter von Antriebslösungen für Marine- und landbasierte Verteidigungssysteme. Renk stärkt damit seine Position im Marinebereich. Über den Kaufpreis haben beide Unternehmen zunächst Stillschweigen vereinbart. Vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen wird der Abschluss der Transaktion im 4. Quartal 2026 erwartet. 

Der Markt honorierte die Übernahme. Die Renk-Aktie (WKN: RENK73 | ISIN: DE000RENK730 | Ticker-Symbol: R3NK) nahm Fahrt auf und forcierte die Erholung. 

Renk Aktienchart

Das Chartbild beginnt sich aufzuhellen. Mit dem Kursbereich 43 Euro / 45 Euro wurde eine erste wichtige Widerstandszone zurückerobert. Die Blicke richten sich nun nach oben. Mit dem Kursbereich 49 Euro / 52 Euro wartet hier ein dickes Brett. Und sollte auch diese Widerstandszone aufgebrochen werden, dürfte erst die eigentliche Bewährungsprobe auf die Aktie warten. Der Widerstandsbereich um 57 Euro in Verbindung mit der eminent wichtigen 200-Tage-Linie stellt eine große Herausforderung dar.  

Das sagen die Analysten

Die Analysten von Jefferies bestätigten vor dem Hintergrund der sich anbahnenden Übernahme das Votum „buy“ für die Aktie. Das Kursziel sehen die Analysten bei 70 Euro. Die Analysten der DZ Bank bewerten die Kauf ebenfalls positiv und bestätigten ihre bisherige Einschätzung „kaufen“ für die Renk-Aktie. Den fairen Wert für die Aktie setzen die Analysten nach wie vor mit 64 Euro an. 

Zusammengefasst

Mit der Übernahme von David Brown Defence setzte Renk ein starkes Zeichen. Der Markt war „entzückt“. Die Aktie profitierte davon und setzte ihre Erholung beschleunigt fort. Nun muss es darum gehen, das Momentum zu bewahren. Der nächste wichtige Kursbereich, der überwunden werden muss, ist der Kursbereich von 49 Euro / 52 Euro.

Bn-Redaktion/mt
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