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Deutsche Telekom-Aktie zieht an

Analysten sehen weiter Potenzial 07.07.2026, 10:40 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Telekom
© Deutsche Telekom, Foto: Norbert Ittermann
Die Deutsche Telekom-Aktie zählt am Dienstag zu den Gewinnern im DAX. Nach einem freundlichen Handelsstart legt das Papier spürbar zu und setzt damit die Erholung der vergangenen Tage fort. Neben der Kursentwicklung rücken auch die Einschätzungen der Analysten sowie der Blick auf die kommenden Quartalszahlen in den Fokus.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Telekom 25,79 EUR +1,18 % Tradegate

Aktie startet mit Kursplus

Im frühen Xetra-Handel gewann die Deutsche Telekom-Aktie zeitweise rund 1,3 Prozent und gehörte damit zu den stärkeren Werten im deutschen Leitindex. Nach dem jüngsten Rücksetzer konnte sich das Papier damit weiter von seinem 52-Wochen-Tief absetzen, liegt allerdings weiterhin deutlich unter dem Höchststand der vergangenen zwölf Monate.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz der jüngsten Kursentwicklung sehen Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie weiterhin Aufwärtspotenzial. Das durchschnittliche Kursziel liegt deutlich über dem aktuellen Kursniveau. Zuletzt hatten allerdings nicht alle Experten ihre Einschätzung unverändert gelassen – unter anderem wurde ein Kursziel zwar gesenkt, die positive Einstufung jedoch bestätigt.

Quartalszahlen rücken näher

Für zusätzliche Impulse könnten die Ergebnisse des zweiten Quartals sorgen, die Anfang August veröffentlicht werden sollen. Im ersten Quartal hatte die Deutsche Telekom ihren Umsatz leicht gesteigert, während der Gewinn je Aktie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückging.

Dividende bleibt im Fokus

Auch die Dividende dürfte für viele Anleger ein wichtiges Thema bleiben. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Analysten im Durchschnitt mit einer höheren Ausschüttung als im Vorjahr. Ob sich die Deutsche Telekom-Aktie weiter erholen kann, dürfte nun maßgeblich von den kommenden Unternehmenszahlen und dem allgemeinen Marktumfeld abhängen.

Bn-Redaktion/js
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