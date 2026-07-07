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Deutsche Lufthansa hebt ab

Aktie stößt Tür auf der Oberseite weit auf, aber ... 07.07.2026, 09:59 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Deutsche Lufthansa hebt ab: Aktie stößt Tür auf der Oberseite weit auf, aber ...
© 2026 Deutsche Lufthansa AG // Sebastian Thoma / A350-900 Taufname Rostock D-AIXL und Boeing 787-9 Taufname Berlin D-ABPU beim Erstflüge Event in Berlin (BER) 6.4.2026 zu 100 Jahre Lufthansa Jubiläum
Unsere letzte Kommentierung zur Aktie der Deutschen Lufthansa überschrieben wir an dieser Stelle vor genau einer Woche mit „Fallen jetzt endlich die 10 Euro?“. Die Aktie unternahm zum damaligen Zeitpunkt große Anstrengungen, in den zweistelligen Kursbereich vorzustoßen. Zwischenzeitlich wurde das Ziel erreicht. Die Aktie hebelte den Widerstandsbereich um 10 Euro auf. Damit löste die Deutsche Lufthansa ein frisches Kaufsignal aus. Die Tür auf der Oberseite steht ihr nun offen.
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Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Lufthansa 10,17 EUR +1,29 % Gettex

Deutsche Lufthansa – Aktie stößt Tür auf der Oberseite weit auf, aber ...

Das Kaufsignal ist da. Die Aktie der Deutschen Lufthansa (WKN: 823212 | ISIN: DE0008232125 | Ticker-Symbol: LHA) hat den Widerstandsbereich von 10 Euro aufgebrochen. Doch so richtig will sich das Kaufsignal nicht entfalten. Der Aktie fehlt es aktuell an Dynamik. Und so ist der Ausbruch über die 10 Euro noch immer mit etwas Vorsicht zu genießen. 

Aus charttechnischer Sicht bietet sich der Aktie zunächst weiteres Aufwärtspotenzial. Ein mögliches Bewegungsziel liegt nun bei 11,1 Euro. In diesem Kursbereich liegt ein markantes Hoch aus dem Jahr 2023. Dieses war damals Ausgangspunkt einer veritablen Korrektur, die erst im Sommer 2024 im Bereich von 5,4 Euro zum Stehen kam. 

Deutsche Lufthansa Aktienchart

Unter fundamentalen Aspekten wird es spätestens am 04. August wieder so richtig spannend. Für diesen Tag ist die Veröffentlichung des Berichts zum 2. Quartal 2026 angekündigt. Nachdem der Finanzbericht zum 1. Quartal 2026 überaus positiv von der Börse aufgenommen wurde und ob der starken Kennzahlen den Aktienkurs massiv angeschoben hat, sind die Erwartungen an den Bericht für das 2. Quartal entsprechend hoch. 

Das sagen die Analysten

Die Analysten von Bernstein Research stufen die Aktie der Deutschen Lufthansa mit „market-perform“ ein. Das Kursziel sehen sie bei 7,90 Euro. Deutlich optimistischer ist man bei der Schweizer UBS. Das Kursziel für die Aktie hoben die UBS-Analysten von 9,6 Euro auf 11 Euro an. 

Zusammenfassung

Die Aktie baute zuletzt starkes Momentum auf. Der Ausbruch über den markanten Widerstandsbereich von 9,5 Euro ebnete der Aktie den Weg in Richtung 10 Euro. Mit dem Ausbruch über die 10 Euro hat die Aktie nunmehr die Chance, auf 11 Euro durchzustarten. Noch lässt das Kaufsignal Durchschlagskraft vermissen. Etwaige Rücksetzer sollten eng begrenzt bleiben. So würde bereits ein Rücksetzer unter die 9,5 Euro ein Warnsignal senden. Die zentrale Unterstützung ist auf 8,7 Euro zu verorten. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig.  

Bn-Redaktion/mt
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