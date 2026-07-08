Ölpreise gehen durch die Decke

BP – Aktie wieder obenauf. Die nächsten Kursziele 08.07.2026, 13:43 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Ölpreise gehen durch die Decke: BP – Aktie wieder obenauf. Die nächsten Kursziele
© Daniel Dang auf Pexels
Die Lage im Nahen Osten ist eskaliert. Die Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA ist beendet. Beide Seiten haben wieder zu den Waffen gegriffen. Gleichzeitig haben die USA das bis dato ruhende Ölexportverbot gegen den Iran wieder aktiviert.
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Die Ölpreise reagierten entsprechend. Brent-Öl und WTI-Öl schossen nach oben. So nähert sich Brent-Öl wieder der Marke von 80 US-Dollar. Und sollte diese charttechnisch überaus bedeutende Marke erst einmal durchbrochen werden, ist auch eine Ausdehnung der Bewegung auf 100 US-Dollar nicht kategorisch auszuschließen. Je länger die Eskalation im Nahen Osten andauert, desto wahrscheinlicher wird das Szenario von dreistelligen Ölpreisen. 

Die anziehenden Ölpreise haben den Produzentenaktien wieder Beine gemacht. In den letzten Wochen und Monaten standen die Öl-Werte massiv unter Druck. Ausgehend von ihren Verlaufshochs verloren die Aktien der Produzenten mitunter 25 Prozent und mehr. Unsere heutige Protagonistin, die BP-Aktie, stellt diesbezüglich keine Ausnahme dar. Auch sie musste zuletzt massiv Federn lassen. Die Chance auf eine Gegenbewegung ist nun gegeben.

BP Aktienchart

BP – Aktie wieder obenauf. Die nächsten Kursziele

Die BP-Aktie (WKN: 850517 | ISIN: GB0007980591 | Ticker-Symbol: BPE5) stand in den letzten Wochen unter einem immensen Abgabedruck. Ende März durchbrach die Aktie den markanten Widerstandsbereich von 6 GBP. In dieser Phase hätte es wohl kaum jemanden überrascht, wenn die Aktie auf 7 GBP durchmarschiert wäre. Der Aktie ging jedoch die Puste aus. Nach der vorherigen Rallye bahnten sich Gewinnmitnahmen ihren Weg. Diverse Versuche, einen tragfähigen Boden auszubilden, scheiterten. Nicht zuletzt vereitelten die taumelnden Ölpreise diese Versuche. 

Die Korrektur dehnte sich immer weiter aus. Mit dem Verlust der wichtigen Unterstützung von 5 GBP gerieten die 4,5 GBP als potenzielles Bewegungsziel für die BP-Aktie in den Fokus. Der Test verlief erfolgreich. Die Aktie drehte nach oben ab. Mit den anziehenden Ölpreisen im Rücken nahm die Erholung Fahrt auf. Aus charttechnischer Sicht ist jedoch noch nicht sonderlich viel gewonnen. Um der Erholung Relevanz zu verschaffen, muss die Aktie über die 5 GBP. Sollte das Unterfangen scheitern, ist Obacht geboten. In diesem Fall müsste mit erneuten Abgaben gerechnet werden. Ein Rücksetzer unter die 4,5 GBP würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan bestätigten zuletzt ihr Votum „neutral“ für die Aktie. Das Kursziel senkten sie von 600 Pence auf 550 Pence. 

Bn-Redaktion/mt
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