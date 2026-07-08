ASML vor den Zahlen

Aktie unter Druck - Jetzt wird’s brenzlig 08.07.2026, 12:55 Uhr Jetzt kommentieren: 0

ASML vor den Zahlen: Aktie unter Druck - Jetzt wird’s brenzlig
© Pixabay (Symbolbild)
Bricht die Rallye zusammen? Wenige Tage vor der Zahlenveröffentlichung von ASML ist die Aktie des niederländischen Anlagenbauers für die Chipindustrie massiv unter Druck geraten. Der KI-Hype hat spürbar an Dynamik verloren. Heftige Gewinnmitnahmen machen dem Sektor zu schaffen. Zuletzt wirbelten die vorläufigen Zahlen von Samsung Electronics einigermaßen Staub auf. Schauen wir uns die aktuelle charttechnische Konstellation bei ASML etwas genauer an.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
ASML Holding 1.503,00 EUR -1,40 % Lang & Schwarz

ASML vor den Zahlen 

ASML (WKN: A1J4U4 | ISIN: NL0010273215 | Ticker-Symbol: ASME) wird bereits in der kommenden Woche – genauer gesagt am 15. Juli – die Ergebnisse für das 2. Quartal 2026 veröffentlichen. Der Konzern veröffentlicht seine Zahlen traditionell sehr früh und liefert Marktakteuren somit einen ersten Anhaltspunkt für den weiteren Verlauf der Berichtssaison. Entsprechend groß ist die Spannung bzw. die Anspannung der Marktakteure im Vorfeld. Die Zahlen für das 2. Quartal werden dabei nur ein Aspekt sein. Mögliche Prognosen für das laufende Quartal haben eine mindestens genauso große Bedeutung. 

ASML Aktienchart

Aktie unter Druck  

Die Aktie verpasste zuletzt den Vorstoß in Richtung 2.000 Euro. Ein Ausbruch über diesen psychologisch wichtigen Kursbereich hätte womöglich noch einmal frische Kräfte freigesetzt, doch es kam anders. Die Stimmung trübte ein. Gewinnmitnahmen kamen auf und zwangen die ASLM-Aktie in die Knie. Die Erwartung eines höheren Zinsniveaus würgte die Rallye der KI-getriebenen Aktien ab. Die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten bringen das Zinsthema mit Wucht zurück auf die Tagesordnung. Die Zinssorgen spiegeln sich nicht zuletzt in den anziehenden Renditen der US-Staatsanleihen wider. So sprangen die Renditen der 2-jährigen US-Staatsanleihen auf über 4,2 Prozent und auch die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen durchbrachen mit den 4,5 Prozent einen wichtigen Widerstand.

Jetzt wird’s brenzlig für die ASML-Aktie

Aus charttechnischer Sicht wird es nun brenzlig. Die Kursentwicklung weist deutliche Ansätze einer Top-Bildung auf. Aktuell bahnt sich ein Bruch der wichtigen Unterstützung von 1.520 Euro an. Sollte dieser Fall eintreten, ist mit weiteren Abgaben zu rechnen. Die zentrale Unterstützung ist aktuell auf 1.330 Euro zu verorten. Ein Test dieses Kursbereiches sollte nicht überraschen. Sollte die Aktie darunter abtauchen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Um das Chartbild auf der Oberseite zu klären, ist ein Vorstoß über die 1.750 Euro notwendig.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan bestätigten ihr Votum „overweight“ für die ASML-Aktie. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 1.900 Euro. 

Bn-Redaktion/mt
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