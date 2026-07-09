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Netflix vor den Zahlen

Bringen die Q2-Ergebnisse endlich die ersehnte Trendwende? 09.07.2026, 08:37 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Netflix vor den Zahlen: Bringen die Q2-Ergebnisse endlich die ersehnte Trendwende?
© Foto von DCL "650" auf Unsplash
Als Netflix Mitte April die Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2026 vorlegte, herrschte am Markt einigermaßen Ernüchterung. Die Zahlen und der etwas enttäuschende Ausblick trübten die Stimmung. Die Reaktion folgte auf dem Fuß. Die Aktie tauchte ab. Die damals initiierte Korrekturwelle bestimmt noch heute die Kursentwicklung der Netflix-Aktie.
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Traditionell gehört Netflix zu den Unternehmen, die vergleichsweise früh in der Quartalsberichtssaison veröffentlichen. So ist es auch dieses Mal. Netflix hat die Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2026 für den 16. Juli angekündigt. 

Netflix - Bringen die Q2-Ergebnisse endlich die ersehnte Trendwende?

Netflix (WKN: 552484 | ISIN: US64110L1061 | Ticker-Symbol: NFC) zählte lange Zeit zu den Überfliegern an der Börse. Die fulminante Rallye, die Nettflix zwischen Oktober 2023 und Juni 2025 verzeichnete, dürfte noch in Erinnerung sein. Damals ging es von 36 US-Dollar auf über 130 US-Dollar. Dieser ausgedehnten Aufwärtsbewegung folgte eine nicht minder ausgedehnte Korrektur. 

Netflix Aktienchart in der Börsennews Aktienanalyse

Den ersten belastbaren Versuch, der Korrektur ein Ende zu bereiten, startete die Aktie im Februar dieses Jahres. Netflix bildete zunächst im Kursbereich von 75 US-Dollar einen tragfähigen Boden aus. Im Anschluss startete die Aktie eine kräftige Erholung. Unmittelbar vor den Q1-Daten sah es nach einem Vorstoß über die 110 US-Dollar aus. Doch die eingangs beschriebene Reaktion auf die Q1-Daten ließ die Aktie erneut abdrehen. Abermals kam es zu knackigen Kursverlusten. Zuletzt wurde es zudem brenzlig als die 75 US-Dollar und damit das Februar-Tief unterschritten wurden. Netflix zeigte aber in dieser Phase (überraschende) Comeback-Fähigkeiten und drehte wieder nach oben. Um das Chartbild kurzfristig zu stabilisieren, muss die Aktie über den Kursbereich 75 US-Dollar / 80 US-Dollar laufen. 

Analysten werden skeptischer

Zuletzt musste die Aktie des Streamingdienstanbieters einige skeptischere Einschätzungen von Analysten hinnehmen. So bestätigten die Analysten von Goldman Sachs zwar ihr Votum „buy“ für Netflix. Das Kursziel für die Aktie senkten sie aber von 120 US-Dollar auf 110 US-Dollar. Die Analysten von Jefferies gingen ähnlich vor. Sie bestätigten ihr Votum „buy“. Das Kursziel senkten sie von 128 US-Dollar auf 110 US-Dollar. Wenig überraschend schlagen die Analysten von Bernstein Research in die gleiche Kerbe. Ihr Votum lautet unverändert „outperform“. Das Kursziel für die Aktie senkten sie von 110 US-Dollar auf 100 US-Dollar.  

Zusammengefasst

Wenige Tage vor der Zahlenveröffentlichung ist die Netflix-Aktie bemüht, die Kursentwicklung zu stabilisieren. Eine nachhaltige Entspannung gab es bislang aber noch nicht. Hierzu müsste die Aktie deutlich über die 80 US-Dollar laufen. Letztendlich dürften die anstehenden Zahlen die Richtung für die nächsten Wochen vorgeben. 

Bn-Redaktion/mt
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