Commerzbank im Visier

UniCredit kurz vor der Kontrolle 08.07.2026, 18:53 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Commerzbank
© Masood Aslami via Pexels
Die Commerzbank steht im Übernahmekampf mit UniCredit vor einer neuen Eskalationsstufe. Die italienische Großbank hat ihren Zugriff auf die Frankfurter Bank deutlich ausgebaut. Für Anleger rückt damit die Frage in den Mittelpunkt, ob aus dem Machtkampf ein Zusammenschluss entsteht oder die Commerzbank ihre Eigenständigkeit behaupten kann.
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Name Aktuell Diff. Börse
Commerzbank 36,61 EUR -3,91 % Tradegate
UniCredit 80,05 EUR -2,90 % Lang & Schwarz

UniCredit erhöht den Druck

UniCredit rückt bei der Commerzbank immer näher an die Schwelle zur Kontrolle. Nach Ablauf der Annahmefrist hält die italienische Großbank direkt 44,37 Prozent der Commerzbank Aktien. Hinzu kommen Finanzinstrumente von 3,22 Prozent, womit UniCredit insgesamt auf 47,59 Prozent kommt. Wegen nicht stimmberechtigter Commerzbank Eigeneinlagen entspricht diese Position faktisch fast 50 Prozent der Stimmrechte. Das Übernahmeangebot wurde bis zum Ablauf am 3. Juli für 17,6 Prozent der Commerzbank Papiere angenommen. Eine formale Mehrheit ist dennoch nicht erreicht.

Commerzbank bleibt skeptisch

Die Commerzbank sieht das Vorgehen weiter kritisch. Vorstand und Aufsichtsrat hatten den Aktionären empfohlen, das Angebot nicht anzunehmen. Nach Darstellung der Bank haben nur weniger als zwei Prozent der unabhängigen Aktionäre ihre Aktien angedient. Die Commerzbank wertet das als Zeichen dafür, dass viele Investoren das Angebot nicht attraktiv genug finden. Im Kern geht es um die Frage, ob die eigenständige Strategie mehr Wert schaffen kann als ein Zusammenschluss mit UniCredit.

Bund stellt sich quer

Auch die Bundesregierung lehnt eine feindliche Übernahme weiterhin ab. Der Bund hält rund 12 Prozent an der Commerzbank und bleibt damit ein wichtiger Aktionär. Begründet wird die ablehnende Haltung mit den Interessen der Beschäftigten, des Mittelstands und des Finanzstandorts Frankfurt. Die Commerzbank gilt für viele Unternehmen in Deutschland als zentrale Hausbank. Deshalb ist der Fall nicht nur ein Börsenthema, sondern auch ein wirtschaftspolitisches Signal.

Aktientausch statt Barangebot

Das Angebot von UniCredit sieht einen Tausch von Commerzbank Aktien in UniCredit Aktien vor. Eine Barabfindung ist nach Angaben der Commerzbank nicht Bestandteil des Angebots. Frühere Angaben sahen 0,485 neue UniCredit Aktien je Commerzbank Aktie vor. Für Anleger ist deshalb nicht nur der aktuelle Kurs der Commerzbank entscheidend, sondern auch die Entwicklung der UniCredit Aktie. Steigt oder fällt diese, verändert sich auch der rechnerische Wert des Angebots.

Was Anleger beachten

Der Übernahmekampf dürfte die Commerzbank Aktie weiter stark bewegen. Entscheidend werden nun die regulatorische Prüfung, die Haltung der Europäischen Zentralbank und das weitere Vorgehen der Bundesregierung. Für UniCredit wäre ein Zusammenschluss ein großer Schritt im europäischen Bankensektor. Für Commerzbank Aktionäre bleibt die Lage jedoch zweischneidig. Einerseits kann Übernahmefantasie den Kurs stützen. Andererseits drohen politische Widerstände, lange Verfahren und Unsicherheit über die künftige Strategie.

Bn-Redaktion/tb
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