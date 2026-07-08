30 Milliarden Chipdeal

Apple setzt auf Amerika 08.07.2026, 17:29 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Apple
© Bild von Laurenz Heymann auf Unsplash
Apple baut seine Partnerschaft mit Broadcom massiv aus. Der neue Chipdeal zählt zu den größten Produktionszusagen des iPhone Konzerns in den USA. Für Anleger rückt damit die Frage in den Fokus, wie stark Apple seine Lieferketten strategisch absichern will.
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Name Aktuell Diff. Börse
Apple 273,03 EUR +0,26 % Baader Bank
Broadcom 343,93 EUR +5,73 % Baader Bank

Milliardendeal für US Chips

Apple und Broadcom vertiefen ihre Zusammenarbeit bei speziell entwickelten Halbleitern und Funktechnologien. Das Volumen der Vereinbarung liegt bei mehr als 26,3 Milliarden Euro. Im Rahmen des Deals sollen mehr als 15 Milliarden Chips in den USA entstehen. Für Apple ist die Vereinbarung ein weiterer Schritt, zentrale Komponenten stärker über langfristige Partnerschaften abzusichern.

Broadcom wird Schlüsselpartner

Broadcom spielt in der Lieferkette von Apple bereits seit Jahren eine wichtige Rolle. Der Konzern liefert unter anderem Technologien, die für drahtlose Verbindungen in Apple Produkten benötigt werden. Mit der neuen Vereinbarung wird diese Rolle weiter ausgebaut. Für Broadcom bedeutet der Auftrag planbare Nachfrage über mehrere Jahre und eine stärkere Bindung an einen der wertvollsten Technologiekonzerne der Welt.

Colorado rückt in den Mittelpunkt

Ein wichtiger Teil der Produktion soll mit Broadcoms Standort in Fort Collins im US Bundesstaat Colorado verbunden sein. Dort sollen Produktionsanlagen erweitert und modernisiert werden. Broadcom plant dafür Investitionen von rund 1,3 Milliarden Euro. Ein genauer Zeitplan, wann zusätzliche Kapazitäten vollständig verfügbar sind, wurde zunächst nicht genannt.

Signal an die Lieferketten

Der Deal passt zu Apples Strategie, mehr Komponenten in den USA fertigen zu lassen. Insgesamt hatte Apple Investitionen von rund 525,5 Milliarden Euro in den USA über vier Jahre angekündigt. Die neue Vereinbarung mit Broadcom ist damit nicht nur ein Beschaffungsvertrag, sondern auch ein politisch und wirtschaftlich wichtiges Signal. Nach den Lieferproblemen der vergangenen Jahre bleibt die Herkunft kritischer Halbleiter ein zentrales Thema.

Was Anleger jetzt beachten

Für Apple geht es um Kontrolle, Versorgungssicherheit und technologische Unabhängigkeit. Für Broadcom erhöht der Auftrag die Sichtbarkeit künftiger Umsätze, schafft aber auch eine größere Abhängigkeit von einem Großkunden. An der Börse dürfte entscheidend sein, ob der Deal langfristig Margen stärkt oder vor allem hohe Investitionen bindet. Anleger sollten deshalb nicht nur auf die Größe des Vertrags schauen, sondern auch auf Kosten, Laufzeit und den tatsächlichen Beitrag zum Gewinn.

Bn-Redaktion/tb
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