Iran-Risiko zurück

Ölpreis bringt Anleger in Alarmbereitschaft 08.07.2026, 19:27 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Straße von Hormus
© Foto von Planet Volumes auf Unsplash
Der Ölpreis ist nach neuen Spannungen rund um Iran deutlich gestiegen. Anleger reagieren nervös, weil höhere Energiekosten Inflation, Zinsen und Unternehmensgewinne gleichzeitig beeinflussen können. Besonders im Fokus stehen Brent, WTI, Energieaktien, Fluggesellschaften und der DAX.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Öl (WTI) 73,67 USD +2,03 % Lang & Schwarz
Öl (Brent) 78,15 USD +3,26 % ARIVA Indikation Rohstoffe

Ölpreise ziehen deutlich an

Die Ölpreise haben am 08.07.2026 spürbar zugelegt. Brent stieg zeitweise auf rund 70,42 Euro je Barrel, WTI erreichte etwa 66,10 Euro je Barrel. Auslöser waren neue Sorgen vor möglichen Störungen der Ölversorgung rund um die Straße von Hormus. Bereits die wachsende Angst vor einer erneuten Eskalation reichte aus, um an den Märkten einen Risikoaufschlag auszulösen.

Iran bleibt zentrales Risiko

Im Fokus steht die verschärfte Lage zwischen den USA und dem Iran. Nach neuen Angriffen auf Schiffe und erneuten militärischen Spannungen nahm die Unsicherheit an den Rohstoffmärkten zu. Händler bewerten wieder stärker, ob Lieferungen aus der Region ausfallen könnten. Zusätzlich sorgt die Rücknahme von Ausnahmen bei iranischen Ölexporten für neue Angebotsrisiken. Damit rückt ein Szenario zurück auf den Tisch, das viele Investoren bereits hinter sich gewähnt hatten.

Aktienmärkte geraten unter Druck

Der Preissprung belastete auch die Aktienmärkte. In Europa gerieten unter anderem DAX, FTSE 100 und Ibex unter Druck. Auch an der Wall Street zeigten sich Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq schwächer. Steigende Ölpreise wirken für viele Unternehmen wie eine zusätzliche Kostenbelastung. Besonders empfindlich reagieren Branchen mit hohem Energieverbrauch. Dazu zählen Fluggesellschaften, Chemieunternehmen, Logistikkonzerne und Teile der Industrie.

Energieaktien erhalten Rückenwind

Für Öl und Gasunternehmen kann ein höherer Ölpreis dagegen kurzfristig Rückenwind bringen. Konzerne wie Chevron oder ConocoPhillips profitieren in der Regel von steigenden Rohstoffpreisen, sofern die Förderkosten nicht im gleichen Tempo zulegen. Auch europäische Energieaktien können in einem solchen Umfeld stärker gefragt sein. Für Anleger bleibt dennoch entscheidend, ob es sich nur um einen kurzfristigen Preissprung handelt oder um eine längere Phase erhöhter geopolitischer Risiken.

Inflation rückt wieder in den Fokus

Der Ölpreisanstieg kommt zu einem sensiblen Zeitpunkt. Höhere Energiepreise können die Inflation erneut antreiben und damit den Spielraum der Notenbanken begrenzen. Für Verbraucher drohen steigende Kosten bei Kraftstoffen, Heizung und Transport. Für Anleger wird deshalb wichtig, ob Brent dauerhaft über der Marke von rund 70 Euro bleibt. In diesem Fall könnten Anleihen, Aktien, Gold und Rohstoffwerte stärker auf neue Zinserwartungen reagieren.

Bn-Redaktion/tb
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