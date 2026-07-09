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22 Prozent Kurssprung

Schott Pharma meldet sich zurück 09.07.2026, 12:49 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Labor Schott Pharma
© Bilder ©SCHOTT Pharma
Schott Pharma rückt mit einer kräftigen Prognoseanhebung zurück in den Fokus der Börse. Die Aktie sprang am Donnerstag zeitweise um bis zu 22 Prozent und erreichte im frühen Handel ein neues Jahreshoch. Anleger bewerten vor allem die Lösung eines Kundenproblems und die bessere Margenperspektive positiv.
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SCHOTT Pharma 20,00 EUR +5,79 % L&S Exchange

Prognose deutlich angehoben

Der Spezialist für Verpackungen und Verabreichungssysteme für injizierbare Medikamente rechnet für das Geschäftsjahr 2026 nun mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von 5 bis 6 Prozent. Zuvor hatte das Unternehmen lediglich 2 bis 5 Prozent erwartet. Auch bei der Profitabilität wird Schott Pharma optimistischer. Die bereinigte Ebitda-Marge soll nun 28 Prozent erreichen, nachdem zuvor rund 27 Prozent angepeilt waren.

Starkes Quartal liefert Rückenwind

Auslöser für die neue Zuversicht sind vorläufige Zahlen zum dritten Quartal. Schott Pharma erwartet für den Zeitraum bis Ende Juni ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von rund 8 Prozent. Damit liegt das Unternehmen deutlich über der bisherigen Jahresprognose und signalisiert eine spürbare Beschleunigung im laufenden Geschäft. Die operative Marge soll bei rund 27 Prozent liegen und damit auf einem hohen Niveau bleiben.

Kundenproblem offenbar gelöst

Eine wichtige Rolle spielt eine Einigung mit einem bedeutenden Kunden für Glasspritzen. Diese Vereinbarung enthält sowohl Umsatzkomponenten als auch Ausgleichskomponenten, die sich in künftigen Perioden auswirken sollen. Für die Börse ist das entscheidend, weil genau diese Probleme zuvor als Belastungsfaktor galten. Die Gewinnwarnung im Dezember 2025 hatte das Vertrauen in die Aktie spürbar beschädigt.

Analysten sehen Trendwende

Am Markt wurde die Nachricht entsprechend stark aufgenommen. Im bisherigen Tagesverlauf kletterte die Aktie auf Tradegate über die Marke von 20 Euro mit einem Anstieg von mehr als 10 Prozent. Im Xetra-Handel lag sie später bei 20,15 Euro und damit 15,41 Prozent im Plus. RBC bestätigte die Einstufung „Outperform“ mit einem Kursziel von 21 Euro. Deutsche Bank Research hob das Kursziel von 22 auf 23 Euro an und beließ die Einstufung auf „Buy“.

Aktie bleibt weit unter Rekordhoch

Trotz des kräftigen Kurssprungs bleibt der Abstand zu früheren Höchstständen groß. Im März war die Schott-Pharma-Aktie auf ein Rekordtief von 12,60 Euro gefallen. Der Rekord aus dem Frühjahr 2024 lag bei über 41 Euro. Für Anleger bleibt deshalb die zentrale Frage, ob die Prognoseanhebung der Beginn einer nachhaltigen Erholung ist oder nur eine schnelle Gegenbewegung nach einem langen Kursrückgang.

Bn-Redaktion/tb
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