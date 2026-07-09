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Dax mit Stabilisierungsversuch

Hochtief – Hat die Aktie ihren Boden erreicht? 09.07.2026, 11:38 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dax mit Stabilisierungsversuch: Hochtief – Hat die Aktie ihren Boden erreicht?
© Felix Haumann auf Pexels
Nach dem knackigen Rücksetzer im gestrigen Mittwochshandel ist der Dax heute um Schadensbegrenzung bemüht. Das Ziel ist klar definiert: Der deutsche Leitindex muss über die 25.000-Punkte-Marke zurückkehren und das im besten Fall mit Nachdruck.
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Hochtief 463,10 EUR +1,49 % Baader Bank

Der gestrige Handelstag hatte es in sich. Ein sattes Minus und der temporäre Rutsch unter die 25.000 Punkte waren der Gemengelage geschuldet. Die Eskalation im Nahen Osten trieb die Ölpreise hoch. In deren Sog wurden unter anderem die Renditen der 2- und 10-jährigen US-Staatsanleihen nach oben gezogen. Der US-Dollar legte ebenfalls kräftig zu. Das am Abend in den USA veröffentlichte Protokoll der letzten FOMC-Sitzung im Juni vermochte es auch nicht, die Gemüter herunterzukühlen. 

Da sich im Vergleich zu gestern an der Gemengelage nicht sonderlich viel verbessert hat, ist der heutige Stabilisierungsversuch des Dax mit Vorsicht zu genießen. Ein Tagesschluss oberhalb von 25.000 Punkten wäre mit Blick auf das morgige Wochenfinale eminent wichtig. Solange der Dax unterhalb von 25.000 Punkten notiert, besteht die latente Gefahr, dass es zu einer Ausdehnung der Bewegung auf 24.000 Punkte kommt.

Hochtief – Hat die Aktie ihren Boden erreicht?

Die Hochtief-Aktie (ISIN: DE0006070006 | WKN: 607000 | SYM: HOT) notiert erst seit dem 22. Juni im deutschen Leitindex. Damals handelte die Aktie des Baukonzerns noch deutlich oberhalb von 500 Euro. Die Aktie hatte damit die Chance, jederzeit in Richtung Verlaufshoch bei 550 Euro vorzustoßen.

Hochtief Aktienchart in der Börsennews Aktienanalyse

Mit der Aufnahme im Dax geriet Hochtief jedoch unter Abgabedruck. Die Aktie rutschte unter die Marke von 500 Euro. Wichtige Unterstützungen wurden dabei unterschritten – vor allem der Verlust der 470 Euro wog schwer. Zuletzt setzte die Aktie im Bereich von 450 Euro auf. Dieser Kursbereich ist unter charttechnischen Aspekten von großer Bedeutung. Sollte es für Hochtief unter die 450 Euro gehen, könnten sich weitere Abgaben in Richtung 420 Euro und 375 Euro anschließen. 

Zusammengefasst

In den ersten Handelstagen im Dax konnte Hochtief keine Akzente auf der Oberseite setzen. Gewinnmitnahmen dominierten das Handelsgeschehen. Dieses Kursmuster wiesen aber bereits andere Dax-Aufsteiger auf. Insofern kommt das Ganze nicht überraschend. Aus charttechnischer Sicht wäre ein Verbleib der Aktie oberhalb von 450 Euro eminent wichtig. Um die Situation zu stabilisieren, muss Hochtief über die 470 Euro und über die 500 Euro zurückkehren. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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