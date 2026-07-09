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100000 Jobs und vier Werke

Volkswagen Aktie im Fokus 09.07.2026, 11:52 Uhr Jetzt kommentieren: 0

VW
© Bild: iStock.com/Wirestock
Volkswagen steht vor einer der heikelsten Entscheidungen der vergangenen Jahre. Der Aufsichtsrat berät über neue Sparpläne, während IG Metall und Betriebsrat mit Protesten an den Standorten Druck machen. Für die Volkswagen Aktie geht es damit um weit mehr als kurzfristige Kursbewegungen.
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Aufsichtsrat berät über Sparpläne

Im Mittelpunkt steht die nicht öffentliche Sitzung des Aufsichtsrats in Wolfsburg. Der Vorstand will den Konzern auf härtere Marktbedingungen einstellen und nach der Beratung rasch über die nächsten Schritte informieren. Im Raum stehen drastische Einschnitte, über die seit Tagen intensiv diskutiert wird. Besonders sensibel ist die Frage, wie stark Beschäftigte und Werke von einem neuen Sparkurs betroffen wären.

IG Metall macht Druck

Parallel zur Sitzung haben IG Metall und Betriebsrat einen bundesweiten Aktionstag gestartet. Aktionen sind an allen deutschen Konzernstandorten geplant, auch bei Töchtern wie Audi, Porsche und MAN. In Wolfsburg soll die Kundgebung direkt vor dem Vorstandshochhaus stattfinden. Die Gewerkschaft will damit ein klares Signal gegen Stellenabbau und mögliche Werksschließungen setzen.

Bis zu 100000 Jobs betroffen

Nach Berichten könnten weltweit bis zu 100000 Arbeitsplätze wegfallen. Zudem werden mögliche Schließungen der Werke Hannover, Emden, Zwickau und Neckarsulm genannt. Für Volkswagen wäre ein solcher Umbau ein tiefer Einschnitt in die industrielle Struktur des Konzerns. Für Anleger rückt damit die Frage in den Vordergrund, ob kurzfristige Kostenvorteile langfristige Risiken für Produktion, Marke und Belegschaft aufwiegen können.

China und Kosten belasten Volkswagen

Der Druck auf Volkswagen kommt aus mehreren Richtungen. Der Konzern leidet unter schärferem Wettbewerb, schwächeren Margen bei Elektroautos und zunehmender Konkurrenz aus China. Gleichzeitig erhöhen geopolitische Spannungen und Zölle die Unsicherheit. Der Vorstand will Volkswagen schlanker und profitabler machen. Doch die politische und gewerkschaftliche Macht im Konzern macht schnelle Entscheidungen schwierig.

Aktie bleibt politisch aufgeladen

Für die Volkswagen Aktie bleibt die Lage deshalb besonders komplex. Ein glaubwürdiger Sparkurs könnte an der Börse positiv aufgenommen werden, falls er die Profitabilität stärkt. Gleichzeitig bergen Proteste, lange Verhandlungen und Widerstand im Aufsichtsrat erhebliche Unsicherheit. Entscheidend wird sein, ob Volkswagen einen Kompromiss findet, der Kosten senkt, Standorte stabilisiert und Investoren überzeugt.

Bn-Redaktion/tb
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