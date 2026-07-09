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Allianz-Aktie über 400 Euro

Ist die Rally noch nicht vorbei? 09.07.2026, 16:30 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Allianz
© Bild von www.allianz.com
Die Allianz-Aktie präsentiert sich weiterhin in starker Verfassung und behauptet sich nach dem Sprung über die Marke von 400 Euro auf hohem Niveau. Aus charttechnischer Sicht gilt der Ausbruch bislang als bestätigt. Damit richtet sich der Blick vieler Marktbeobachter auf die Frage, ob der DAX-Titel seine Rekordrally fortsetzen kann.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Allianz 423,05 EUR +1,22 % Lang & Schwarz

Ausbruch bleibt bislang intakt

Nach dem Überwinden der 400-Euro-Marke konnte die Allianz-Aktie das höhere Kursniveau halten und zuletzt weiter ausbauen. Aus charttechnischer Sicht wird dies als positives Signal gewertet. Der Bereich knapp oberhalb von 400 Euro dient derzeit als wichtige Unterstützung und bildet die Grundlage für den laufenden Aufwärtstrend.

Weitere Kursziele rücken in den Fokus

Charttechniker sehen oberhalb der aktuellen Unterstützungszone weiteres Potenzial. Sollte die Allianz-Aktie ihren positiven Trend fortsetzen, könnten die nächsten technischen Widerstandsbereiche in den Fokus rücken. Gleichzeitig bleibt die Marke von rund 400 Euro entscheidend, um das derzeit konstruktive Chartbild aufrechtzuerhalten.

Rücksetzer bleiben möglich

Nach der starken Kursentwicklung schließen Marktbeobachter kurzfristige Gewinnmitnahmen allerdings nicht aus. Ein Rückgang unter die zuletzt überwundene Unterstützungszone könnte den Aufwärtstrend zunächst abschwächen. Solange die Allianz-Aktie jedoch oberhalb dieser Marke notiert, bleibt das technische Gesamtbild aus Sicht vieler Analysten positiv.

Rekordhoch weiter im Blick

Mit dem erfolgreichen Ausbruch über die psychologisch wichtige 400-Euro-Marke zählt die Allianz-Aktie derzeit zu den stärkeren Werten im DAX. Ob sich die Rally in den kommenden Wochen fortsetzt, dürfte sowohl von der allgemeinen Marktstimmung als auch von den nächsten Unternehmensnachrichten abhängen. Charttechnisch bleibt der Versicherungskonzern vorerst auf Rekordkurs.

Bn-Redaktion/js
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