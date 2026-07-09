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Hensoldt-Aktie unter Druck

Verkaufsempfehlung belastet den Kurs 09.07.2026, 16:58 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Hensoldt
© Bild von Ichigo121212 auf Pixabay
Die Hensoldt-Aktie zählt am Donnerstag zu den schwächsten Werten im MDAX. Auslöser für den deutlichen Kursrückgang ist eine Herabstufung durch MWB Research. Die Analysten sehen die Bewertung inzwischen als zu ambitioniert an und raten Anlegern zum Verkauf.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
HENSOLDT 74,42 EUR -5,50 % Quotrix Düsseldorf

MWB Research stuft Aktie auf „Verkaufen“ herab

MWB Research hat die Einstufung für Hensoldt von „Hold“ auf „Sell“ gesenkt und das Kursziel auf 62 Euro reduziert. Damit sehen die Analysten vom aktuellen Kursniveau aus weiteres Abwärtspotenzial. Die neue Einschätzung setzte die Aktie unmittelbar unter Druck und ließ sie zeitweise um mehr als fünf Prozent nachgeben.

Stimmung für Rüstungsaktien kühlt sich ab

Die Herabstufung kommt in einer Phase, in der Anleger Rüstungswerte insgesamt kritischer bewerten. Nach den kräftigen Kursgewinnen der vergangenen Monate rücken die teils hohen Bewertungen stärker in den Fokus. Entsprechend reagieren Investoren inzwischen sensibler auf negative Analystenkommentare.

Analysten bleiben uneinig

Trotz der Verkaufsempfehlung von MWB Research fällt das Gesamtbild weiterhin gemischt aus. Der Konsens der Analysten liegt bei einem Kursziel von rund 88,70 Euro und damit deutlich über dem aktuellen Kurs. Die höchsten Schätzungen reichen bis 105 Euro, während MWB Research mit 62 Euro aktuell den pessimistischsten Ausblick liefert.

Fundamentaldaten sprechen weiter für Hensoldt

Operativ bleibt Hensoldt jedoch gut positioniert. Das Unternehmen profitiert von den steigenden Verteidigungsausgaben in Europa und verfügt über einen hohen Auftragsbestand, der die Umsätze in den kommenden Jahren stützen dürfte. Mit den nächsten Quartalszahlen wird sich zeigen, ob die starke Geschäftsentwicklung die zuletzt kritischere Bewertung wieder rechtfertigen kann.

Fazit

Kurzfristig belastet die Herabstufung die Hensoldt-Aktie deutlich. Langfristig bleibt jedoch entscheidend, ob das Unternehmen seinen hohen Auftragsbestand erfolgreich abarbeitet und das erwartete Gewinnwachstum liefert. Die kommenden Quartalszahlen dürften daher für den weiteren Kursverlauf von besonderer Bedeutung sein.

Bn-Redaktion/js
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