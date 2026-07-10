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Das war wichtig

Nordex – Aktie stemmt sich gegen den Abverkauf 10.07.2026, 08:27 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Das war wichtig: Nordex – Aktie stemmt sich gegen den Abverkauf
© Bild von Manfred Richter auf Pixabay
Nach einem knackigen Kursrutsch zeigte die Aktie des deutschen Windkraftanlagenbauers Nordex im gestrigen Donnerstagshandel endlich eine Gegenreaktion – Nordex stemmte sich gegen den drohenden Abverkauf. Wie wichtig diese Gegenreaktion war, verdeutlicht ein Blick auf den unteren Chart. Die gestrige Erholung kann aber nur der erste Schritt sein. Um die Trendwende zu forcieren, bedarf es weiterer Kursgewinne. Anderenfalls könnte sich die gestrige Erholung als Pyrrhussieg erweisen.
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Nordex 40,96 EUR -4,50 % Quotrix Düsseldorf

Nordex – Aktie stemmt sich gegen den Abverkauf

Unsere letzte Kommentierung zur Nordex-Aktie (WKN: A0D655 | ISIN: DE000A0D6554 | Ticker-Symbol: NDX1) vom 06. Juli überschrieben wir an dieser Stelle mit „Kurs bricht dramatisch ein - Ist der Abverkauf eine Kaufchance?“. Zum damaligen Zeitpunkt stand Nordex massiv unter Druck. Die Aktie rauschte der eminent wichtigen Unterstützung von 42,5 Euro entgegen. Ein Bruch dieses Preisbereiches würde die Tür in Richtung 40 Euro öffnen – so das damals skizzierte Szenario. 

Nordex Aktienchart

Die Wucht und die Vehemenz zwangen Nordex zunächst weiter in die Knie. Die Aktie setzte unter die Marke von 42,5 Euro und löste damit das befürchtete Verkaufssignal aus. Dieses entfaltete sofort seine Wirkung. Einem Test der 40 Euro stand nichts im Wege. Und so kam es dann auch. 

Unmittelbar vor dem Erreichen der 40 Euro setzten Käufe ein. Aus charttechnischer Sicht kamen diese somit genau zur richtigen Zeit. Initiiert wurden die Käufe von starken Unternehmensmeldungen. Nordex veröffentlichte gestern die Auftragseingänge für das 2. Quartal 2026. Und diese konnten sich sehen lassen. Nordex vermeldete einen Auftragseingang in Höhe von 3,054 GW, nach 2,310 GW im 2. Quartal 2025. Das Plus von 32 Prozent wusste zu überzeugen. Der durchschnittliche Verkaufspreis pro Megawatt Leistung belief sich im 2. Quartal 2026 auf 0,97 Mio. Euro. Damit blieb der Verkaufspreis im Jahresvergleich unverändert. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bestätigten ihr Votum „buy“ für die Nordex-Aktie. Das Kursziel sehen sie unverändert bei 58 Euro. Ganz ähnlich bewerten die Analysten von Berenberg die Perspektiven. Ihr Votum lautet nach wie vor „buy“ und das Kursziel 57 Euro.

Zusammenfassung

Die Nordex-Aktie konnte zunächst den Bruch der wichtigen Unterstützung von 40 Euro abwenden. Starke Unternehmensdaten gaben Rückenwind. Doch für Nordex muss es nun darum gehen, die Erholung über die Widerstände 42,5 Euro, 45,0 Euro und 46,5 Euro zu ziehen. Ein Rücksetzer unter die 40 Euro wäre ein fatales Zeichen. In diesem Fall müsste mit weiteren Abgaben auf 37,5 Euro gerechnet werden.

Bn-Redaktion/mt
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