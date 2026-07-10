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BMW hält sich trotz Absatzdämpfer

BMW Aktie bleibt stabil trotz China Dämpfer und schwächerem Absatz 10.07.2026, 13:05 Uhr Jetzt kommentieren: 0

BMW hält sich trotz Absatzdämpfer: BMW Aktie bleibt stabil trotz China Dämpfer und schwächerem Absatz
© Bild von Luis Quintero auf Pexels
Die BMW Aktie zeigte sich trotz schwächerer Absatzzahlen vergleichsweise robust. Der Münchener Autokonzern verkaufte im zweiten Quartal insgesamt weniger Fahrzeuge als im Vorjahreszeitraum. Während Europa und die USA zulegten belastete vor allem die schwache Entwicklung in China und der Region Asien Pazifik.
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BMW 58,54 EUR +0,14 % Lang & Schwarz

China bremst BMW aus

BMW musste im zweiten Quartal einen Rückgang beim Absatz hinnehmen. Besonders der chinesische Markt entwickelte sich schwach. Auch in der Region Asien Pazifik gingen die Verkäufe zurück. Das wiegt schwer denn China ist für deutsche Premiumhersteller seit Jahren ein wichtiger Gewinn und Wachstumstreiber. Bei der Kernmarke BMW fiel das Minus sogar stärker aus als im Konzern insgesamt. Das zeigt dass der Druck nicht nur einzelne Randbereiche betrifft sondern direkt das wichtigste Markengeschäft erreicht.

Europa und USA stützen

Positiv ist dagegen die Entwicklung in Europa und den USA. Dort zog die Nachfrage an und konnte einen Teil der Schwäche in Asien abfedern. Für Anleger ist das ein wichtiges Signal weil es zeigt dass BMW in wichtigen Märkten weiterhin auf Kundennachfrage trifft.

Auch der Absatz von Elektroautos legte leicht zu. Das spricht dafür dass BMW im Wandel zur Elektromobilität weiter Fortschritte macht. Allerdings bleibt der Wettbewerb hart und Preisdruck im E Automarkt kann die Margen belasten.

Aktie bleibt stabil

Dass die Aktie den schwächeren Absatzzahlen trotzt zeigt dass Anleger die Belastungen bereits teilweise eingepreist haben könnten. Der Markt blickt nun auf Margen Preisentwicklung und die Frage ob BMW die China Schwäche ausgleichen kann.

Entscheidend wird ob der Konzern seine starke Position im Premiumsegment behauptet. Wenn Europa und die USA stabil bleiben und Elektroautos weiter wachsen könnte BMW die kurzfristigen Rückgänge abfedern. BMW steht im zweiten Quartal unter Druck weil die Verkäufe in China und Asien Pazifik schwächeln. Gleichzeitig stützen Europa die USA und ein leichtes Plus bei Elektroautos die Stimmung. Die Aktie bleibt deshalb robust. Für Anleger wird entscheidend ob BMW die China Belastung begrenzen und die Profitabilität im Premiumgeschäft sichern kann.

Bn-Redaktion/jh
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