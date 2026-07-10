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Volkswagen-Aktie unter Druck

Kurs rutscht auf neues Jahrestief zu 10.07.2026, 16:15 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild VW
© Foto von Andrea De Santis auf Unsplash
Die Volkswagen-Aktie setzt ihre jüngste Schwächephase fort und zählt am Freitag zu den schwächeren Werten im DAX. Bereits den zweiten Handelstag in Folge steht das Papier unter Verkaufsdruck und nähert sich seinem 52-Wochen-Tief.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Volkswagen (VW) Vz 71,01 EUR -1,35 % TTMzero RT

Aktie verliert erneut

Die Volkswagen-Aktie notiert am frühen Nachmittag bei 70,42 Euro und verliert damit rund 1,5 Prozent gegenüber dem Vortag. Damit entwickelt sich der Autobauer schwächer als der DAX, der sich nahezu unverändert präsentiert. Das Handelsvolumen bleibt dabei unter dem Niveau des Vortages.

52-Wochen-Tief rückt näher

Mit dem jüngsten Rückgang notiert die Aktie inzwischen rund 31 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 102,32 Euro. Gleichzeitig beträgt der Abstand zum Jahrestief bei 69,20 Euro nur noch gut 1 Euro. Sollte diese Marke unterschritten werden, könnte sich das charttechnische Bild weiter eintrüben.

Autobranche bleibt unter Druck

Die Schwäche der Volkswagen-Aktie spiegelt die anhaltenden Herausforderungen der Automobilbranche wider. Hohe Investitionen in die Elektromobilität, der intensive Wettbewerb – insbesondere in China – sowie eine insgesamt schwächere Nachfrage belasten weiterhin die Stimmung der Anleger.

Fazit

Die Volkswagen-Aktie befindet sich kurzfristig weiter im Abwärtstrend. Solange keine positiven Impulse aus dem operativen Geschäft oder dem Marktumfeld kommen, dürfte das 52-Wochen-Tief im Fokus der Anleger bleiben. Langfristig setzen Investoren vor allem auf Fortschritte bei der Elektromobilität und eine Stabilisierung des wichtigen China-Geschäfts.

Bn-Redaktion/js
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