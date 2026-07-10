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Kontron-Aktie

Gute Geschäfte, schwacher Kurs – woran liegt das? 10.07.2026, 17:25 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Kontron
© Bild von panumas nikhomkhai auf Pexels
Die Kontron-Aktie kommt trotz zahlreicher Großaufträge und einer positiven operativen Entwicklung nicht richtig in Schwung. Während das Unternehmen seinen strategischen Umbau vorantreibt und für die kommenden Jahre weiteres Wachstum erwartet, sorgen frühere Unternehmensentscheidungen und deren Wahrnehmung am Kapitalmarkt weiterhin für Verunsicherung.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Kontron 23,03 EUR -0,04 % Lang & Schwarz

Strategischer Umbau schreitet voran

Kontron entwickelt sich zunehmend vom klassischen Hardwarehersteller zu einem Anbieter integrierter Technologie- und Softwarelösungen. Statt vor allem einzelne Komponenten zu verkaufen, setzt das Unternehmen verstärkt auf komplette Systeme und Dienstleistungen mit höheren Margen sowie wiederkehrenden Erlösen.

Dieser Strategiewechsel soll die Profitabilität langfristig steigern. Gleichzeitig konnte Kontron in den vergangenen Monaten mehrere größere Aufträge gewinnen und erwartet für das laufende Geschäftsjahr ein organisches Wachstum von rund 8 %. Beim bereinigten EBITDA rechnet das Unternehmen mit 225 Millionen Euro.

Warum Anleger dennoch skeptisch bleiben

Trotz der positiven operativen Entwicklung blieb die Aktie zuletzt hinter den Erwartungen zurück. Ein Grund dafür sind mehrere Sonderereignisse der vergangenen Jahre.

Der Verkauf von Unternehmensteilen führte zeitweise zu hohen Einmalgewinnen, die sich später naturgemäß nicht wiederholten. Dadurch entstand bei vielen Anlegern der Eindruck eines deutlichen Gewinnrückgangs. Auch die Dividendenpolitik sorgte für Irritationen: Nach einer hohen Sonderdividende verzichtete Kontron zuletzt auf eine Ausschüttung und entschied sich stattdessen für ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 50 Millionen Euro.

Zusätzliche Diskussionen lösten ein Pflichtangebot des Großaktionärs Ennocon sowie Aktienverkäufe mehrerer Vorstandsmitglieder aus. Obwohl diese Vorgänge nachvollziehbare Hintergründe hatten, belasteten sie das Vertrauen vieler Investoren.

Bewertung und Ausblick

Analysten rechnen für 2026 mit einem Gewinn je Aktie von rund 1,46 Euro, der im Jahr 2027 auf etwa 2,00 Euro steigen könnte. Damit erscheint die Bewertung im historischen Vergleich nicht überzogen.

Aus charttechnischer Sicht richtet sich der Blick nun vor allem auf die Marke von 24 Euro. Ein Ausbruch darüber könnte die Erholung der Aktie beschleunigen. Auf der Unterseite bleibt der Bereich zwischen 22,00 und 22,50 Euro eine wichtige Unterstützung, deren Bruch das Chartbild wieder eintrüben würde.

Fazit

Bei Kontron stehen sich derzeit zwei Entwicklungen gegenüber: Auf der einen Seite wächst das operative Geschäft, auf der anderen Seite belasten frühere Sondermaßnahmen und Kommunikationsfehler weiterhin die Stimmung am Markt. Gelingt es dem Unternehmen, den positiven Geschäftsverlauf künftig klarer zu vermitteln, könnte dies auch der Aktie neuen Rückenwind verleihen.

Bn-Redaktion/js
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