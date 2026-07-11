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Gold – War es das wieder mit der Erholung?

Barrick Mining – Lage könnte nicht spannender sein 11.07.2026, 09:36 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gold – War es das wieder mit der Erholung? Barrick Mining – Lage könnte nicht spannender sein
© bn Symbolbild
Der Goldpreis steht erneut unter Druck. Der eine oder andere Marktakteur dürfte sich daher mit folgender Frage auseinandersetzen: War es das bereits wieder  mit der Erholung?
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Barrick Mining Corporation 32,13 EUR +0,08 % Lang & Schwarz
Gold 4.111,45 USD ±0,00 % Forex

Es besteht kein Zweifel daran, dass der Goldpreis nach der zuletzt zu beobachtenden Erholung nun wieder in ein schwieriges Fahrwasser geraten ist. Die jüngste Eskalation im Nahen Osten hat die Karten neu gemischt und das bisherige Handelsgeschehen auf den Kopf gestellt. Die Ölpreise schossen nach oben. Die Anleiherenditen reagierten sofort darauf. So legten die Renditen der 2-jährigen US-Staatsanleihen auf über 4,2 Prozent zu. Die Renditen der nicht minder wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen jagten über die Widerstandsmarke von 4,5 Prozent. Anziehende Anleiherenditen sind selten ein Boden, auf dem der Goldpreis „gedeihen“ kann. Wenig überraschend bekam das Edelmetall auch Druck vom US-Dollar. Durch die steigenden Anleiherenditen hatte der Greenback Rückenwind. Der wichtige US-Dollar-Index erholte sich und setzte sich oberhalb der 100-Punkte-Marke fest.

Zusammengefasst: Der Goldpreis nimmt erneut die Marke von 4.000 US-Dollar ins Visier. Ein Rücksetzer unter die 4.000 US-Dollar würde dem Edelmetall weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 3.800 US-Dollar oder gar 3.500 US-Dollar eröffnen. Ein solches Szenario gilt es, unter allen Umständen zu verhindern. Ein Vorstoß über die aktuellen Widerstände von 4.200 US-Dollar und 4.400 US-Dollar würde das Chartbild stabilisieren. Allerdings scheint dies in Anbetracht der aktuellen Gemengelage ein steiniger Weg zu sein.

Die Aktie des kanadischen Gold- und Kupferproduzenten Barrick Mining besticht in diesen Tagen durch eine fast schon „unheimliche“ Stabilität. Der untere Chart zeigt es.

Aktienchart

Barrick Mining – Lage könnte nicht spannender sein

Barrick Mining (WKN: A417GQ | ISIN: CA06849F1080 | Ticker-Symbol: ABR0) verteidigte trotz der jüngsten Turbulenzen beim Goldpreis die eminent wichtige Marke von 50 CAD. Diese kann man mittlerweile als zentrale Unterstützung einstufen. Sollte es für die Aktie darunter gehen, könnten sich weitere Abgaben auf 45 CAD oder 42,5 CAD anschließen. Doch noch halten die 50 CAD.

Kurzum: Zuletzt dominierte eine Handelsspanne in den Grenzen 50 CAD und 60 CAD das Handelsgeschehen in der Aktie. Belastbare technische Signale sind erst mit dem Verlassen der Range zu erwarten. Der kanadische Gold- und Kupferproduzent wird am 10. August die Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2026 veröffentlichen. Spätestens diese werden belastbare Impulse liefern.

Bn-Redaktion/mt
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