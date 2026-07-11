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Mercedes-Benz Group unter Druck

Droht der Aktie gar ein Rutsch auf 20 Euro? 11.07.2026, 09:17 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Mercedes-Benz Group unter Druck: Droht der Aktie gar ein Rutsch auf 20 Euro?
© Bild von zhenyegu auf Pixabay
Der Dax hat sich nach turbulenten Handelstagen zuletzt wieder stabilisieren können. Auf den ersten Blick könnte man die Annahme auch auf die Aktie des Stuttgarter Autobauers Mercedes-Benz Group übertragen. Doch bereits ein zweiter Blick mahnt zur Vorsicht. Die aktuelle Konstellation könnte der Beginn einer Bodenbildung sein. Sie könnte aber auch die letzte Verschnaufpause vor der nächsten Abwärtswelle sein.
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Name Aktuell Diff. Börse
Mercedes-Benz Group 44,19 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
DAX 25.094,55 PKT -0,05 % Ariva Indikation

Mercedes-Benz Group unter Druck - Droht der Aktie gar ein Rutsch auf 20 Euro?

Der Stuttgarter Autobauer legte am Mittwoch (08. Juli) die Absatzzahlen für das 2. Quartal 2026 vor. Die Kursreaktion fiel – wohlwollend formuliert – zurückhaltend aus. Der Markt hatte hier etwas mehr erwartet. Die Mercedes-Benz Group vermeldete für das Juni-Quartal 2026 den Verkauf von 511.900 Pkw und Vans. Wie ist diese Zahl einzuordnen? Gegenüber dem Vorjahresquartal musste ein Rückgang der Verkäufe in Höhe von 6 Prozent hingenommen werden. Immerhin: Im Vergleich zum 1. Quartal 2026 legten die Verkäufe um 2 Prozent zu. Als Bremsklotz erwies sich einmal mehr das China-Geschäft.

Die detaillierten Finanzergebnisse für das Juni-Quartal wird der Konzern am 28. Juli veröffentlichen. Spätestens dann wird sich entscheiden, wohin die Reise für die Aktie in den nächsten Wochen gehen könnte.

Chartanalyse

Das sagen die Analysten

Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten vor einigen Tagen ihr Votum „neutral“ für die Mercedes-Benz Group. Das Kursziel setzen die Analysten unverändert mit 55 Euro an. Eine spannende Veränderung in ihrer Einschätzung unternahmen die Analysten von Jefferies. Sie senkten ihr Kursziel für die Aktie von 60 Euro auf 52 Euro. Die Aktie selbst stuften sie aber von „hold“ auf „buy“ hoch. Stringent bleiben die Analysten von Bernstein Research. Sie bestätigten ihre bisherige Einstufung „market-perform“ für die Aktie des Autobauers. Das Kursziel blieb mit 61 Euro ebenfalls unverändert.

Zusammenfassung

Die strukturellen Probleme des Automobilsektors – vor allem des deutschen - sind hinlänglich bekannt. In der aktuellen Verfassung führt der Sektor an der Börse ein Schattendasein. Auch für die Aktie der Mercedes-Benz Group ist die Lage aus fundamentaler und vor allem aus charttechnischer Sicht angespannt. Mit dem Kursbereich 50 Euro / 47 Euro ging zuletzt eine eminent wichtige Unterstützungszone verloren. Das daraus resultierende Verkaufssignal könnte die Aktie noch eine Weile beschäftigen.

Der Rücksetzer gibt den Weg in Richtung der nächsten relevanten Unterstützungszone 40 Euro / 35 Euro frei. Und sollte auch diese nicht halten, kann ein Test der Tiefs aus dem März 2020, das damals im Bereich von 20 Euro ausgebildet wurde, nicht ausgeschlossen werden. Eine Stabilisierung des Chartbilds muss her – idealerweise mit einem Ausbruch über die 50 Euro. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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