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DAX – Ausblick auf die neue Handelswoche

Allianz – War es das bereits mit der Kursrallye? 12.07.2026, 08:46 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX – Ausblick auf die neue Handelswoche: Allianz – War es das bereits mit der Kursrallye?
© bn/sb
Mit dem Wochenschluss knapp oberhalb von 25.000 Punkten beendete der DAX eine überaus herausfordernde Handelswoche auf einem Kursniveau, das dem Index für die nächsten Handelstage alle Chancen lässt. Die letzten Handelstage hatten allerdings gezeigt, dass der deutsche Leitindex anfällig für Korrekturen ist. So brachte die Verschärfung des Nahost-Konflikts den DAX zuletzt ins Wanken.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Allianz 422,50 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
DAX 25.095,44 PKT -0,05 % Ariva Indikation

In den nächsten Handelstagen stehen zahlreiche Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Zudem nimmt die Quartalsberichtssaison Fahrt auf. Besondere Aufmerksamkeit dürften die US-Verbraucherpreisdaten für Juni bekommen, die am Dienstag (14. Juli) veröffentlicht werden. Die Kernrate ist die entscheidende Kennzahl. Nachdem das Inflationsthema durch die haussierenden Ölpreise zuletzt wieder in den Fokus rückte, kommt den US-Verbraucherpreisdaten eine große Bedeutung zu. Doch damit nicht genug. Am Mittwoch werden die ebenfalls wichtigen US-Erzeugerpreisdaten für Juni erwartet. Die Veröffentlichung des Beige Books der Fed macht den Mittwoch zum vermeintlichen Höhepunkt der Handelswoche.

Zusammengefasst

Die größte Herausforderung für den DAX besteht in der kommenden Woche darin, die zuletzt zu beobachtende Konsolidierung zu begrenzen und den Eintritt in ein Korrekturszenario zu verhindern. Im besten Fall bleiben etwaige Rücksetzer auf 25.000 Punkte begrenzt. Ein Vorstoß über das aktuell gültige Rekordhoch im Bereich von 25.900 Punkten wäre ein Befreiungsschlag für den DAX.

Mit Befreiungsschlägen kennt sich unsere heutige Protagonistin – die Allianz-Aktie - bestens aus. Ihr Ausbruch über den markanten Widerstandsbereich 390 Euro / 396 Euro war so ein Befreiungsschlag. Danach entfesselte die Aktie eine veritable Kursrallye. Zuletzt kam allerdings etwas Sand ins Getriebe.

Chartanalyse

Allianz – War es das bereits mit der Kursrallye?

Unsere letzte Kommentierung zur Allianz-Aktie (WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005 | Ticker-Symbol: ALV) überschrieben wir vor genau einer Woche mit „Aktie entsagt der Schwerkraft und hebt ab“. Der Ausbruch über die Zone 390 Euro / 396 Euro wirkte nach. Das Kaufsignal machte der Aktie damals Dampf. Rasch ging es dabei über die 425 Euro.

Der strauchelnde Gesamtmarkt wirkte sich auch auf die Allianz-Aktie aus. Statt die Rallye fortzusetzen wurde die Aktie mit Gewinnmitnahmen konfrontiert. Deren Einfluss ist bislang allerdings begrenzt. Die Allianz-Aktie notiert noch immer oberhalb von 420 Euro. Das ist aus charttechnischer Sicht ein gutes Zeichen, unterstreicht es doch die Stärke der Aktie. Selbst Abgaben auf 390 Euro würden das bullische Bild nicht trüben. Nur darunter sollte es nicht gehen. Mit Blick auf die Oberseite gilt: Eine Ausdehnung der Bewegung auf 440 Euro ist jederzeit möglich. Hier liegt ein Hoch aus dem Jahr 2000.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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